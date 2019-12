Dani no vol dormir

Aquí tenim un altre Creixiconte amb la Dani com a protagonista. Aquesta vegada, pares i fills acompanyaran la Dani al llarg d’una introspecció a la recerca de maneres de dormir sola. Com a molts infants, a la nostra protagonista no li agrada haver d’anar al llit tota sola i tan d’hora; prefereix jugar o passar l’estona amb els pares. A vegades, quan a mitjanit la por la desvetlla i li costa tornar a adormir-se, desperta els pares i ells s’enfaden. És un conte ideal per pensar estratègies que ajudin els més menuts a portar millor l’hora d’anar a dormir. Responent les preguntes de la Dani podran treballar les seves emocions i gestionar les pors.