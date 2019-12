Al 2017 el grup indie Los Planetas va treure “Islamabad”, una adaptació sui generi d’un dels temes més emblemàtics del trap en espanyol: “Ready pa morir” de Yung Beef. La cançó funciona a la perfecció perquè s’allunya dels tòpics hedonistes que solen estar associats al hip-hop. El tema, de fet, sovint frega el to teològic. A través d’una dialèctica entre dues posicions existencials la tensió de fons avança sense anul·lar cap idea:

Miquel Adam, a l’esquerra, amb Max Besora i Borja Bagunyà

Y deberías de temer al todopoderoso, porque Él quiere vernos muertos a todos./ El espacio es infinito, y estamos solos, todo es inerte, solo estamos nosotros.

Com un joc de miralls constant, l’autor situa al costat la tendència a la transcendència de l’home —la necessitat conceptual d’un déu, d’una totalitat— i la visió moderna d’un món sense sentit, la realitat com a mera matèria absurda. Integrant l’angoixa existencial del trap espanyol, Los Planetas aconsegueixen il·luminar la relació entre materialisme extrem i necessitat de transcendència. Potser, quan van crear la cançó, tenien en ment aquells joves de perifèries europees que, després de tenir una vida lligada a l’absurd i la violència, acaben trobant el sentit de la vida en religions que prometen salvacions divines.

“Islamabad” em va venir al cap aquest agost, quan llegia Trapologia (2018), de Borja Bagunyà i Max Besora, perquè l’operació que fan Los Planetas es troba a les antípodes de la del duo barceloní. El grup malagueny aprofiten l’esquerda generacional per buscar els camins menys intuïtius que ofereix l’estil; aborden el trap per sobre, per via d’aquell angoixa que connecta amb la seva música. L’estratègia de Bagunyà i Besora, per contra, fa de la diferència d’edat una dificultat insalvable: entren al món del trap sense entendre res i fan veure que en surten amb la mateixa perplexitat. L’estranyesa acaba sent la seva via d’enfrontar-se al gènere.

La força que m’han transmès Trapologia i Singlot i Pollastre prové de l’ambició i la llibertat del pensament

Aquesta perplexitat o estranyesa té virtuts. Per exemple, ens estalvia la imatge de periodista repel·lent que ho sap tot i els permet tenir una mala folla divertidíssima que ajuda a tirar per terra els discursos més suats que solen acompanyar al trap: feministes, anticapitalistes i altres milers d’istes justificatoris absurds. El llibre està ben farcit d’intel·ligència, es pren com un got d’aigua i no pares de riure. Però tot queda coix, al meu entendre, quan notes com s’imposa una mirada unidireccional. Hi ha, en definitiva, poques preguntes difícils que el trap dirigeixi als autors o als lectors. El trap és un figurant de cera. L’assaig permet que un ciutadà benpensant llegeixi el llibre i en surti sense rascades, com si acabés d’assistir a la descripció d’un circ sociològic separat del seu món.

Max Besora | © Adrià Cañameras

Des de que el hip-hop va entrar en escena, els grans mitjans de comunicació han tractat aquesta moviment com una tribu urbana no gaire menys exòtica que una tribu de l’Amazones. Se l’etiqueta com a subcultura —que es critica o es romantitza segons conveniència— i se li nega, per contra, el tractament de producte cultural qualsevol. He sortit amb la sensació que, a diferència de Los Planetas, que van aconseguir abordar el trap des de la vessant de les preguntes de l’home, a Trapologia mai s’escapen del tot d’un retrat d’un fenomen sociocultural.

Tot i les meves desavinences amb l’enfocament, però, el llibre em va agradar, i em va agradar per les portes i finestres que obria. A mesura que passes pàgines te n’adones que el vertader debat del llibre no és amb el trap, sinó amb l’establishment cultural i amb la pròpia expressió. El trap és un recurs que utilitzen com un cavall de Troia dirigit al cor de la pròpia cultura. L’estratègia és eficaç: l’assaig agafa una de les parts aparentment més supèrflues de la cultura per dinamitar la normalitat del que es pot pensar. Així, aconsegueixen apropar-se a les experiències de la modernitat més descuidades per la no-ficció catalana; es separen del camp de la norma per apropar-se als nous camps de batalla.

Buròcrates, turistes, singlots i pollastres

Tal creativitat i radicalitat del pensament em van fer pensar en Singlot i Pollastre (SiP), un blog que em va impressionar fa uns mesos però que fins ara no havia trobat res que se li assemblés, ni tampoc cap excusa per parlar-ne. Després de llegir Trapologia crec que el web podria encaixar bé dins del gènere que prediquen Bagunyà i Besoa.

El buròcrata i el turista són dues figures paradigmàtiques de la nostra societat, personatges que sovint descrivim com éssers adotzenats i sense vitalitat pròpia, com ninots als quals els seus actes i gustos els venen imposats per fluxos socials externs. Aquests dues figures són l’objecte d’estudi de SiP, un blog que servint-se de la filosofia i l’humor ha desenvolupat una esmolada anàlisi del comportament humà i un sistema intel·lectual clar i propi. Mitjançant tres pseudònims, el bloguers han fet un retrat intel·ligent dels nostres dies sota la tesi que la Burocràcia i el Turisme no són uns personatges qualsevol del nostre món, sinó el signe inevitable dels nostres dies.

El buròcrata és el que treballa seguint unes ordres preestablertes i que no permet que els fets posin en qüestió les normes. El turista és el que s’entreté visitant un lloc, però no qualsevol lloc, sinó aquells llocs que determinada narrativa estableix com a dignes de ser visitats. El turista visita llocs sense motius propis, i el buròcrata segueix cegament un criteri que no comprèn.

La relació entre la burocràcia i el turisme ja havia estat tractada per autors marxistes dels anys seixanta, com ara Theodor Adorno o Guy Debord. La diferència principal, però, és que a SiP —tot i que sovint trobem idees coincidents amb l’Escola de Frankfurt i actes de détournement amb regust situacionista— no hi ha cap voluntat de subvertir el funcionament humà, de canviar les regles de joc, sinó més aviat el contrari, i aquesta és, segurament, la principal gràcia del blog. Tot i que els tres escriptors són àcids respecte del món que retraten, hi ha una certa acceptació radical i sincera d’aquests mateixos personatges i paisatges que descriuen.

Bona part dels escrits de SiP juguen a fer-nos estrangers de les representacions en què solem basar les nostres vides,

En tots els seus escrits hi ha una contemplació devota i imparcial de tot el que ridiculitzen, una lírica de l’estultícia humana. La burocràcia o el turisme no es caricaturitzen, com és habitual, amb odi i menyspreu, sinó com un fet inexorable, com una tendència inevitable de la humanitat. «¡Visca el turisme i fora els desgraciats que es pensen que poden sortir de la condició de turista!», diu al final d’una de les entrades el Comissari Conejas, principal ideòleg de SiP. L’adveniment de la Burocràcia és per ells no gaire diferent a aquell subjecte hegelià de la Història: ens externalitza, ens universalitza i ens aliena inevitablement.

Borja Bagunyà

En últim lloc, el blog no només vol assenyalar que estem condemnats a viure en ficcions, sinó també el seu caràcter absolutament arbitrari. Bona part dels escrits de SiP juguen a fer-nos estrangers de les representacions en què solem basar les nostres vides, fer que la normalitat faci figa per assenyalar-ne les runes. La perplexitat, però, no és un simple truc per desemmascarar la farsa, sinó el mecanisme filosòfic que permet contemplar les soldadures precàries de lo humà:

Es tracta, en definitiva, d’assenyalar que les distincions hi són només com un miratge, com una il·lusió, però no es tracta d’assenyalar-les amb la finalitat de crear noves il·lusions o canviar aquestes diferències per unes altres que a nosaltres ens agradin més, sinó amb la de suprimir-les, és a dir: generar confusió, mostrar-nos el que queda quan ens quedem sense distincions: gallines en un desert.

Ens mostrem sense certes ficcions i comprovem que aleshores no queda pràcticament res del que sovint s’entén per «ésser humà», i comprovem, per tant, que la contemplació sí que ha constituït una veritable acció: derruir els fonaments, mostrar la gallina perduda, l’excel·lència innegable que conté.

La força que m’han transmès Trapologia i Singlot i Pollastre prové de l’ambició i la llibertat del pensament, de fer del català una llengua prou hàbil per parlar amb complexitat de temes que fins ara s’havien considerat de segon ordre. De Besora i Bagunyà encara en sentirem coses; dels tres anònims de SiP —que fa mesos que callen— ja fa de més mal dir.