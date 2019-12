Saber de “numbros”

De totes les tipologies d’incultura que trobem en una societat, potser la que més conseqüències negatives pot comportar per als afectats és la relativa a l’economia, en altres paraules, el desconeixement dels conceptes bàsics del món financer pot perjudicar greument el patrimoni i, de retruc, la salut. És molt clar que aquell concepte avui tan denigrat de la “cultura general” aporta a qui el posseeix unes eines mínimes per entendre la realitat en què viu i per minimitzar les possibilitats de ser enganyat. Lluny de menystenir la cultura general considerant-la “cultura de trivial”, les administracions públiques haurien d’esmerçar esforços en augmentar el nivell dels seus ciutadans. En una era on es valora per sobre de tot els coneixements específics d’una matèria concreta, pretendre que la població torni a tenir -si és que l’ha tinguda mai- una visió perifèrica de la realitat és anar contra corrent. Però de ben segur que val la pena fer l’esforç.

Si ens centrem en el món de les finances i en la pertinaç ignorància que d’ell té el ciutadà mitjà, ens resultarà fàcil trobar multitud de casos en què aquestes llacunes han estat terreny adobat perquè una caterva de personatges sense escrúpols passin de tant en tant el rasclet per les carteres d’un exèrcit d’ingenus. Les víctimes potencials poden mostrar un tret afegit, consistent a sentir-se més llestos que ningú, la qual cosa incrementarà les possibilitats que els aixequin la camisa. Dins la selva dels productes financers, la clau per captar l’atenció d’aquell a qui es vol plomar és oferir-li una rendibilitat elevada, garantida i, en alguns casos, només apta per a inversors “top”. Amb una proposta així, la víctima potencial té al davant un negoci irrenunciable, alhora que percep com se li dilata l’ego, gràcies a l’exclusivitat de l’oferta. En conseqüència, si és prou inculte des del punt de vista financer, segur que accepta, una decisió que serà el desencadenant de molts maldecaps.

No és casualitat que haguem perfilat l’oferta perfecta amb tres característiques: rendibilitat per sobre del que és normal, seguretat en la recuperació de la inversió i en l’obtenció dels rendiments, i una pàtina d’elitisme. És una triple estructura que funciona a la perfecció a l’hora de captar clients, tot i que la tercera és contingent, és a dir, no sempre apareix, sinó que ho fa en determinades ocasions. I fixem a la memòria la segona de les característiques, la seguretat, ja veurem per què.

Durant la dècada dels seixanta va aparèixer a Espanya una societat anomenada Sofico que prometia rendibilitats garantides del 12%. Tan segurs estaven, que el nom comercial de la firma -i ho podem comprovar fent un cop d’ull a la molta publicitat de l’època- va passar a ser “Sofico 12%”. El negoci consistia en captar diners de petits estalviadors per després invertir-lo en apartaments i retribuir els inversors amb el celebèrrim 12% anual gràcies a les rendes que proporcionaria el lloguer. Els atractius de la inversió eren evidents, perquè no només la rendibilitat era elevada, sinó que oferia la seguretat d’estar invertint en edificis, un actiu sòlid que no es podia evaporar de la nit al dia, però a més, a l’empresa estaven vinculats tota una sèrie d’homenots del règim franquista, el que donava una imatge d’oficialitat al producte. L’èxit del projecte va superar qualsevol expectativa prèvia; la prova és que fins el 1974 van captar, com a mínim, uns 5.000 milions de pessetes (30 milions d’euros) de milers d’estalviadors.

Fem un salt en el temps i viatgem als anys vuitanta, una dècada en què va causar furor la inversió en segells filatèlics. Una empresa anomenada Fórum Filatélico oferia aquesta opció per estalviar a llarg termini. Segons els reclams publicitaris, la rendibilitat que proporcionaven els segells era el triple de la dels dipòsits bancaris, amb l’avantatge que no tenia cap mena de risc, perquè Fòrum Filatélico es comprometia a recomprar els segells amb aquesta rendibilitat incorporada. Observem aquí, un cop més, les característiques que avançàvem unes línies més enrere: elevada rendibilitat i seguretat total. Això li hem d’afegir que la firma es va saber envoltar d’un aura d’empresa de gran solvència, i si Sofico es va vincular a personatges del règim, els dels segells van patrocinar durant molts anys un equip de basquetbol de l’elit, mitjançant el qual la marca penetrava a totes les llars d’Espanya per la seva presència constant a ràdio, televisió i premsa escrita. En aparença, va ser un altre model d’èxit, perquè fins l’any 2006 van captar uns 4.000 milions d’euros procedents de les butxaques de més de 250.000 estalviadors.

Per molt que vulguem mantenir la intriga, a aquetes altures la majoria de lectors ja sabran que aquestes dues “històries d’èxit” van acabar en drama nacional, amb totes dues empreses en fallida i milers d’inversors que van veure com s’evaporaven els estalvis de, potser, tota una vida. Però anem una mica més enllà per treure’n l’entrellat: es pot guanyar diners invertint en apartaments que es posen en lloguer? Rotundament, sí. Es pot guanyar diners comprant segells? Rotundament, sí.

I doncs? Com és que els negocis esmentats van acabar com el rosari de l’aurora? Doncs perquè hi ha un factor comú que és, diguem-ne, el pecat original. Aquesta premissa falsa és la promesa de “garantia” que hi havia al darrere dels casos tractats. Anem a pams a partir d’un exemple: qualsevol persona pot destinar part dels seus estalvis a comprar segells, desar-los al calaix, i que al cap de cinc de anys, en tornar-los a treure, es trobi amb que aquells segells valen més que quan els va adquirir. Haurà obtingut una rendibilitat positiva. I és possible. Moltes coses augmenten de valor només amb el pas del temps. El problema apareix quan algú s’entesta a garantir que això succeirà, és a dir, quan algú assegura a un tercer que aquella inversió valdrà més en el futur. És l’error fatal comú als dos casos que hem vist. Així doncs, per què ningú no ens pot assegurar una rendibilitat? Perquè les inversions sense cap risc -almenys des del punt de vista teòric- són unes poques i prou ben conegudes, i malauradament coincideixen amb les menys rendibles. Ara mateix, es consideren sense risc les inversions en deute públic de determinats països, i la seva rendibilitat és propera a zero. També ens poden garantir una rendibilitat determinada els bancs i les companyies d’assegurances, però perquè estan obligats a bloquejar part del seus recursos en forma de marges de solvència.

Quin aprenentatge en traiem d’aquest darrer paràgraf? Que la rendibilitat sense risc acostuma a ser molt baixa i semblant a la que ofereixen els tipus d’interès oficials, aquí establerts pel Banc Central Europeu. Si algú ens ofereix mai una rendibilitat superior, voldrà dir que ens està oferint un nivell de risc més elevat, encara que aquest detall ens l’oculti. Per tant, un estalviador format en els conceptes bàsics de les finances que s’hagués trobat davant la possibilitat d’invertir a Sofico o a Fórum Filatélico s’hauria plantejat de seguida que oferir el doble o el triple de la rendibilitat sense risc, amb total seguretat no era possible.