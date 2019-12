Per què copien els xinesos?

De petit jo no volia unes vambes Adidos, ni Naik, les volia Adidas o Nike. Una de les gràcies de l’aversió atàvica que sentim davant de la còpia és que va molt més enllà de l’expectativa que la imitació serà de menor qualitat, i arriba fins al plus de ràbia que ens produeix el fet mateix de copiar, que la segona marca no sigui una creació genuïna sinó que parasiti el nom i la reputació de la primera. L’altre punt interessant és que aquesta avorrició potser no és tan instintiva com sembla, sinó que té arrels culturals. “Shanzai” és el terme xinès que designa aquestes còpies-pirata, i a part de marques de roba, també hi ha productes electrònics shanzai, menjar shanzai, arquitectura shanzai… fins i tot estrelles del pop shanzai. Però aquestes falsificacions no pretenen enganyar a ningú: en comptes de ser fidels a l’original, les còpies shanzai no paren de mutar i s’adapten amb una flexibilitat infinita a les tendències i necessitats, incorporant estètiques i funcionalitats del tot independents del seu referent. Als occidentals, això ens costa d’entendre.

OFC, la versió shanzai de KFC

Si aquests dies, amb lo nostru en ment, heu parlat amb algun xinès contrari als demòcrates de Hong Kong -i tots els que conec que viuen a Catalunya ho són-, potser us ha passat com a mi, que vaig començar preocupant-me per les distàncies polítiques i vaig acabar encara més preocupat per la meva ignorància de les distàncies culturals. Ara que acaben d’anunciar que aviat obriran una megabotiga de Huawei ben a prop de l’Apple Store de Plaça Catalunya, hem de pensar que la nova Guerra Freda, tant la política com la cultural, no serà igual que l’anterior. De fet, la filosofia de la Xina és tan diferent de la russa, que ni tan sols fa sentit imaginar una guerra entre blocs en l’ús occidental de la paraula, aquell xoc frontal a tot o res, l’amenaça de destrucció mútua assegurada. Si Clausewitz ens parla de guerra absoluta i conflicte total, Sun Tzu defensa seure a la vora del riu durant prou temps per veure passar el cadàver dels teus enemics.

La urgència geopolítica per prendre’s l’especificitat cultural de la Xina seriosament, sense exotismes de pa sucat amb oli, es pot satisfer amb dos volums recents del filòsof Byung Chul-Han editats per Caja Negra: Ausencia i Shanzai. Amb la brevetat i l’escriptura quasiaforística que han convertit a Han en el best seller filosòfic dels darrers anys, en aquests dos llibres l’autor de formació alemanya i origen coreà s’allunya de la crítica conservadora al capitalisme neoliberal que l’ha fet famós i dedica el seu aparell teòric a descabdellar les diferències entre el pensament oriental i l’occidental. A través d’un recorregut lliure comparant les dues històries de les idees, Han aporta el seu gra de sorra contemporani a aquest exercici filosòfic més vell que l’anar a peu amb una proposta subversiva i esperançadora: i si els xinesos ens copien la democràcia?

Segons Han, la tradició judeocristiana posa al centre l’ésser, la presència i la identitat, mentre que l’escola oriental parla de no-ésser, absència i flux de diferències. “En cert sentit”, diu el filòsof, “el pensament oriental és deconstructiu des del principi”. Si estudiem la història de l’art xinesa, en què la falsificació i la còpia perfecta no tenien cap connotació negativa, podem veure que Andy Warhol va sacsejar els fonaments d’occident amb un grapat d’idees que haurien estat perfectament familiars per a la dinastia Ming. Han estira aquesta història de la tolerància xinesa envers la còpia per il·luminar fenòmens recents tan diferents com la propietat intel·lectual, font de conflictes importantíssims entre la Xina i els Estats Units, polèmiques entre museus d’aquí i d’allà quan arriben peces que no són les originals, o fins i tot la clonació. Quan el 2004, l’investigador Hwang Woo-Suk va fer temptatives de clonar embrions humans que van escandalitzar la comunitat científica, la seva va ser una justificació cultural i religiosa: “Sóc budista i no tinc cap problema filosòfic amb la clonació. Com vostès saben, el fonament del budisme és que la vida es recicla a través de la reencarnació. En certa manera, crec que la clonació terapèutica reinicia el cicle de la vida”.

El cas que basteix Han per explicar les arrels de les dues mirades culturals és convincent. Veure la ràbia infantil davant de les marques pirata que dèiem al principi a la llum d’una tradició cultural obsessionada amb l’originalitat, ens dona una distància útil. No es pot dir el mateix de la fe del filòsof en què la hibridació desacomplexada del pensament oriental pot servir per arribar a una “democràcia shanzai”. A favor de Han, és veritat que entendre la barreja d’elements capitalistes i comunistes del model xinès com una manifestació d’aquesta ductilitat filosòfica i pensar que, si tot flueix, l’autoritarisme xinès podria fluir en la direcció a la democràcia pel seu propi camí, ajuda a trobar semblances esperançadores en les diferències del present. Però la democràcia és indeslligable de la convicció en el valor sagrat de l’individu, d’un cert sentit que hi ha coses intocables i límits molt seriosos que no es poden liquar amb l’humor despreocupat del shanzai. Que aquesta convicció tingui un origen històric o un altre no fa la seva universalització menys important ni menys desitjable. Per això, després de llegir Han, fa la sensació que potser el nostre nen interior no era tan idiota i la democràcia liberal és com les Adidas o les Nike de la política : segueix fent més il·lusió l’original que la còpia.