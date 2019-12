Neurobiologia interpersonal

Hem d’entendre la ment de cada persona com un element aïllat dins la bossa de pell del seu organisme, desconnectada de les altres dins el crani? O —com han defensat les tradicions religioses de tot el món— com un element comunicatiu capaç d’entrar en contacte amb la d’altres éssers?

© David Matos

L’etnopsiquiatra Georges Devereux definia la religió primitiva com una esquizofrènia organitzada. Avui dia, un corrent força dominant dins la neurologia i la psiquiatria continua considerant que els xamans dels cultes tribals i els fundadors de les religions revelades tenien activats gens que els feien propensos a manifestar un trastorn esquizotípic de la personalitat, cosa que els feia experimentar estats de psicosi que incloïen les visions i les al·lucinacions acústiques (a més de trastorns obsessivocompulsius que afavorien la pràctica de rituals, d’epilèpsia del lòbul temporal, que estimula aquest tipus de creences, i d’altres alteracions). Una aproximació en part alternativa i en part complementària de l’anterior prové de les interpretacions de l’etnobotànica i, en particular, de l’etnomicologia, segons les quals els fundadors i primers practicants de les religions assolien estats alterats de consciència a través del consum d’enteògens. Entre la varietat de tractaments psicològics que existeixen, l’oferta que millor ha integrat l’experimentació amb enteògens i la religiositat és la psicologia transpersonal, amb implantació a casa nostra. I d’ençà de l’any 2000, la famosa escola universitària de medicina Johns Hopkins de Baltimore, de la qual depèn l’hospital del mateix nom, lidera la recerca en l’aplicació mèdica de compostos farmacèutics psicodèlics. Al costat d’això, a les xarxes disposem del patètic testimoni d’Eleanor Longden en les TED Talks, qui, en arribar a la universitat, al nord d’Anglaterra, va començar a sentir veus al cap de les quals era incapaç d’explicar l’origen. Va rebre un diagnòstic d’esquizofrènia i, sobreposant-se a la malaltia mental, es va graduar en psicologia. Avui dia és una terapeuta que ha après a conviure amb aquestes veus des del coneixement especialitzat.

Enfront d’aquest comportament considerat patològic de la ment, la ciència ha promogut, a grans trets, un plantejament cartesià. René Descartes al segle XVII es va definir a si mateix com una cosa que pensava, perquè del fet de pensar deduïa la pròpia existència. És a dir, ell era una cosa que dubtava, entenia, negava, afirmava, volia, refusava i que a més sentia i tenia imatges mentals. La lingüística generativista nord-americana, de filiació cartesiana i orientació biològica (2a meitat del segle XX), va descartar el problema de la dualitat cos-ment, però concebia l’actuació del cervell com la pròpia d’un autòmat que emprava un repertori limitat de símbols lingüístics i, mitjançant unes regles de derivació, obtenia il·limitades construccions sintàctiques correctes d’acord amb un model d’intel·ligència artificial forta.

Els programes d’estudi de la fisiologia del cervell a través de la ressonància magnètica funcional, coneguts sota el nom de neurociència, durant la vintena d’anys de transició del segon al tercer mil·lenni, han incorporat en una posició central investigacions sobre la inferència d’estats mentals, o teoria de la ment, entre individus per a la resolució d’una sèrie de tasques. Si bé, d’altra banda, alguns dels promotors de la neurociència han arribat a descartar la mera existència de la ment, i a tenir en compte, en el cap de cada individu, allò que han batejat com el cervell social, en l’explicació del qual intervenen diversos tipus de descripcions i hipòtesis. Un cervell social que certament es troba associat al coneixement i a l’establiment de xarxes relacionals entre individus. De fet, el cervell és considerat l’òrgan social per excel·lència i hi ha qui en destaca la capacitat de reflectir l’entorn o de comunicar-s’hi d’una forma semblant al tacte, com de fet s’esperaria d’una estructura neuronal que té l’origen en la invaginació de la pell del fetus. Com vaig explicar en un article anterior, tant la proliferació de les tecnologies ressonants de la informació i de la comunicació com l’increment, per part d’amples capes de la societat, de l’ús recreatiu de substàncies psicoactives que, al costat d’efectes audiovisuals, indueixen a la reflexió filosòfica o a la meditació, han afavorit el desenvolupament d’un model de ment comunicatiu o telefònic. Actualment, la neurociència social ha estat definida per un dels seus impulsors com un intent d’entendre i explicar ─fent servir mecanismes neurals─ de quina manera els pensaments, els sentiments i les conductes dels individus estan influïts per la presència real, imaginada o implicada d’altres individus

Una posició intermèdia en relació a les teories sobre l’existència de la ment aparegudes fins ara podria trobar-se en la neurobiologia interpersonal, una aproximació interdisciplinària a la qüestió desenvolupada i divulgada pel professor de psiquiatria de l’UCLA Daniel J. Siegel d’ençà de 1999 i en una recent versió a Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology: An Integrative Handbook of the Mind (2012). L’autor hi sosté que els contextos culturals de l’estil de vida dominant creen un sentit de ser un mateix que reforça la pròpia imatge d’un individu sol, aïllat, desconnectat i confinat en un cos sense proximitat real amb d’altres. Aquest “jo” aïllat està carregat d’estrès i desesperació i no crea felicitat, salut ni longevitat.

Segons les conclusions que Siegel extreu a partir d’enquestes fetes entre 100.000 professionals de la salut mental d’arreu del món, d’intercanvis amb especialistes en diversos camps i de la seva pràctica de la psicoteràpia, que inclou famílies, parelles, adults, adolescents i infants —l’últim títol que ha publicat és The Yes Brain: How to Cultivate Courage, Curiosity, and Resilience in Your Child (2018), escrit amb la doctora Tina Payne Bryson—, la vida de la ment no està simplement definida pel propi cos. La ment pot ser considerada un procés emergent que procedeix tant de patrons com de fluxos d’energia i d’informació intraorgànics i interorgànics, i alhora els regula.

El desafiament per a tothom consisteix a trobar maneres d’acceptar amb entusiasme el sentit d’una consciència basada en una pertinença individual, centrada en el cos i en un grup reduït de referència, mentre que al mateix temps expandim els nostres cercles d’implicació de manera que ens adonem que la nostra consciència relacional estesa és real. “Visc en el meu cos, però visc ensems en les meves connexions amb d’altres persones i també visc en les altres persones, les quals no necessàriament se m’assemblen.” És, en definitiva, el sentiment de ser un mateix essent més que un mateix (una mena de “joaltres”, si es vol) i, per tant, part d’un nosaltres; des d’aquells que ens són més familiars fins al conjunt de l’espècie de la qual formem part. Aquest punt de vista no sols afavoriria allò que, fent servir una expressió de Gregory Bateson, podem anomenar una ecologia de la ment, sinó que portaria a una actitud col·laborativa en les relacions intergrupals basada en una consciència dels altres que evitaria la mútua destrucció dels components de l’espècie.

La Terra, cal recordar-ho, és la casa que tots compartim. En la construcció d’aquesta consciència, hi tindria un paper important l’educació en relacions sanes i significatives que focalitzen la realitat de l’experiència subjectiva dels individus implicats i l’honoren.