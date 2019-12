Narcís Garolera:“La memòria sempre és una confessió”

A Galeries del record. Memòries d’un filòleg (Edicions 1984), Narcís Garolera fa un repàs de la seva vida, i pren com a fil conductor les seves passions: la llengua, l’ensenyament, els llibres, el poeta Jacint Verdaguer… Garolera ens permet aprofundir en figures cabdals de les lletres catalanes, com ara Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Gabriel Ferrater o Joan Coromines. També ens confessa desavinences, topades, alegries i anècdotes amb altres figures del món de la cultura catalana.

Narcís Garolera

Garolera, camàlic de la llengua, ha aprofitat el darrer vers del poema Lleialtat de Josep Carner per titular Galeries del record, fet que s’adequa a la postura que ha mantingut l’autor durant la seva vida, aferrat al mot. La prosa, de certa influència planiana, llisca sola. És tan gran l’escaiença dels mots que hom assisteix, de retruc, a una folgada lliçó de llengua.

Per què ha decidit publicar en aquests moments les seves memòries?

He volgut fer memòria i deixar constància, més que de la meva vida, dels fets que he viscut i de les persones que he conegut. N’és prova el fet que a l’índex de noms hi ha 900 persones amb qui que he tractat. La majoria són morts. El llibre és un intent d’acarar-me a la força del temps.

Es va criar a la Vic dels anys 50. És un món ja desaparegut, oi?

Em fas recordar el gran llibre d’Stefan Zweig, El món d’ahir. Quin gran llibre! Doncs sí, vaig néixer en una família d’un gran sentiment de catalanitat, monolingüe. La meva àvia, per exemple, no sabia el castellà i els meus familiars de pagès vivien en la plena ruralitat.

Vostè explica a Galeries del record que va estar en contacte amb un ambient tradicional.

Tenia familiars que vivien sense llum, aigua corrent ni telèfon. Es feien el pa ells mateixos i tenien com a costum asseure’s hores i hores a la vora del foc. Era un nucli familiar igual que havia estat durant segles. Allà vaig conèixer un món anterior a la Revolució Industrial.

Combina la descripció de la Vic dels anys 50 del fred i la postguerra, amb records familiars de can Massallera, del tiet Jaume, els pares…No fa l’efecte, però, que siguin mals records.

De la infantesa, normalment, es tenen bons records. Malgrat que al llibre explico que el meu pare maldava per tirar endavant econòmicament la família, he tractat d’adoptar un cert distanciament. Relato fets tristos que poden arribar a fer pena, però procuro no exagerar-los ni caure en el plor. A l’hora de fer memòria, pesen més les alegries.

Vostè va cursar estudis teològics, però mai no va exercir de capellà.

Sí,vaig estudiar durant vuit anys en un seminari. Però vaig començar la meva trajectòria eclesiastica amb molts dubtes. Ja amb 14 o 15 anys em vaig anar decantant, cada cop més, per la filologia. Vaig descobrir el que, després, al llarg de tota la meva vida, he continuat, una profunda vocació per les paraules. Si vaig estar tants anys al seminari va ser per la meva mare, que sentia un gran orgull de tenir-hi el seu fill. Era una cristiana molt convençuda i practicant.

El seu pare va fer la guerra amb el bàndol nacional, oi?

El meu pare era un home amb moltes contradiccions, però amb el temps l’he anat entenent. Es va passar al bàndol contrari en el moment en que va presenciar els assassinats de Vic a capellans.També la crema de sants a la plaça de Vic, on van cremar llibres, objectes litúrgics i també els papers del canonge Collell.

Va sortir amb més o menys fe del seminari?

Avui, encara no tinc el valor de negar l’existència de Déu. Tampoc d’admetre-la.

Al llibre escriu que va rebre una educació com la de Jaume Balmes o Jacint Verdaguer. És a dir, humanista. No obstant, explica que, a poc a poc, arribaven nous professors amb un punt de vista diferent.

Sí, és el cas de persones com l’historiador Antoni Pladevall, el poeta Segimon Serrallonga o l’assagista Ricard Torrents. Posseeixo il·lustracions seves que haurien complementat el testimoni, però no ha estat possible encabir-les. Quina llàstima! Em van marcar molt perquè venien preparats amb la cultura de l’Europa de principis dels anys 60. Així com en els anys 70 el camp de les lletres va estar marcat per l’estructuralisme, els 60 van ser encapçalats per un marxisme que ho inundava tot. Comunisme aplicat a la literatura. Serrallonga o el mateix Torrents, ens llegien textos de Karl Marx, d’Antonio Gramsci o de Jean-Paul Sartre a classe. Noms que, anys més tard, vaig sentir a la universitat. Recordo fer un treball sobre l’Origen de la familia, la propietat privada i l’Estat per a una assignatura d’ètica impartida per un mossèn sobre Friederich Engels. També, el doctor Lluis Cura ens va explicar les teories de Sigmund Freud. Van ser uns anys d’obertura.

També explica que “a l’edat de 15 anys ja havia llegit un nombre considerable d’obres literàries adultes”.

Als quinze anys ja havia llegit Incerta Glòria de Joan Sales, La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i David Copperfield de Charles Dickens traduït per Josep Carner. Aprenia català a partir de la traducció que feia el poeta. Subratllava paraules que no coneixia. No suposava un esforç per a mi, sinó un gust.

Va deixar el seminari en adonar-se que fer de capellà no era la seva vocació. Aleshorres va entrar a la universitat. Una nova etapa prometedora…

Sí, però a la universitat també vaig trobar-me amb el darrer any dels professors del franquisme. Vaig ser alumne dels docents que havien entrat a la universitat amb la victòria del bàndol franquista l’any 1939. Eren un autèntic desastre. Quan tocaven les seves classes no hi anàvem.

I va fer el servei militar a Mallorca.

És una part de la meva vida que no ha deixat petjada en mi. Vaig ser-hi quinze mesos, havent acabat la carrera. Vaig poder parlar català amb el tinent l’any 1973, perquè es pensava que enraonava en mallorquí. A Mallorca vaig poder conèixer Llorenç Vilallonga.

Podriem parlar a bastament de les personalitats del camp de les lletres catalanes que va conèixer. És el cas, per exemple, de J.V Foix, oi?

L’anava a visitar cada dilluns juntament amb altres estudiants. Fèiem una espècie de seminari sobre la seva obra. Cada classe parlàvem d’un llibre seu. De casa seva sempre sorties amb algun escrit que havia fet.

Un altre dels grans, Gabriel Ferrater.

Era un professor formidable. N’esperàvem tant d’ell. Pobre, va morir a 50 anys com Antoni Comas o com Joan Maragall. El seu suïcidi em va entristir molt.

Però, més tard, ja va trobar-se amb docents d’alt nivell com el mateix Gabriel Ferrater, Antoni Comas i Joan Solà…

Van ser persones que em van marcar profundament. Solà sobretot. Abans d’en Joan Solà, però, qui va iniciar-me en l’estudi del català va ser el capellà Josep Ruaix. Va ser com un germà gran. És un home especialitzat en gramàtica catalana, que ha publicat moltíssim i que ara farà vuitanta anys. L’he tractat des de fa més de 55 anys, gairebé tota la vida. I és que ell ja ens feia classes de català al seminari. Les beceroles les vaig aprendre amb Ruaix i altres que aleshores ja ensenyaven la llengua.

Narcís Garolera conversa amb Joan Coromines

Pel que fa a la seva especialització en l’obra de Jacint Verdaguer. Com va començar a interessar-s’hi?

Doncs tot va començar pel senyor de Verdaguer, Solà i Camps. Vaig poder coincidir amb Solà i Camps a la Inspecció d’Ensenyament. Aquest havia estat ajudant de Montoliu a la universitat però no podia impartir classe perquè era papissot. Vaig passar de Joan Solà, el meu germà gran, a Josep Maria Solà i vaig canviar totalment de tema. Ell em va ensenyar Verdaguer, i vaig fer la tesi (la primera tesi sobre Verdaguer) fora de la Universitat, d’on havia hagut d’eixir a causa de la llei d’incompatibilitats.

Quan va haver acabat els estudis universitaris, va entrar en contacte amb un dels seus referents més clars, el filòleg Joan Coromines. Ell mateix li va demanar que publiqués el poema Canigó de Verdaguer.

Vaig començar la meva trajectòria com a filòleg editant textos de Verdaguer. Coromines el mestre que mai no vaig arribar a tenir. L’exili el va separar de la universitat, però si hagués pogut ser-hi, l’escola d’estudiosos del català que hauria creat al voltant seu seria fantàstica. Va tornar d’Amèrica l’any 1967. Era el gran filòleg i lingüista de qui coneixiem l’obra castellana, però que mai no havíem tractat. Quan va morir vaig fer un escrit titulat El mestre que no vam tenir. Coromines era una persona tan treballadora que no es deixava visitar fàcilment. Acostumavem a parlar sobre sobre Verdaguer, que l’apassionava. Els enemics de Verdaguer eren enemics seus. Per mi, la petició de publicar Canigó va ser tot un honor. És una persona amb qui he tingut una relació estreta. Em dedicava temps. Li queia bé perquè jo anava apadrinat per la tesi de Verdaguer publicada pel seu amic de l’ànima Josep Maria Casacuberta. I, el seu secretari, Joan Ferrer, m’hi va introduir. Ferrer és l’autor de la fotografia de la coberta amb Coromines, feta fa 25 anys.

També parla de temes polèmics, com és el cas d’una sèrie de gent que s’ha apropiat de l’obra de Verdaguer. Sobre aquest afer, dedica un capítol sencer titulat Amadissims enemics.

Sí, el títol del capítol és un vers del mateix Verdaguer. Bé, el capítol resumeix la història de l’exclusió d’un vigatà. A mi se’m va apartar de l’edició crítica de Verdaguer que jo mateix havia demanat en un primer col·loqui que es va fer l’any 1986. Doncs, el dia 3 d’abril del mateix any, la meva vida va fer un tomb (fet que m’ha esperonat per treballar molt). M’enrecordo del dia amb exactitud perquè tornava a Barcelona d’aquell col·loqui on s’havia dit que calia fer edicions crítiques, cosa que jo ja havia començat a fer amb anterioritat sobre Verdaguer. Encara ara no entenc que se m’exclogués. El mateix Ricard Torrents m’havia afirmat que podria participar del comitè de redacció per estudiós de Verdaguer, per vigatà i perquè ja havia començat a treballar la matèria. Així doncs, en aquest primer col·loqui verdaguerià, el meu nom deuria aparèixer entre el comitè de redacció, però quan em van donar el paper vaig veure que el meu nom havia estat esborrat amb corrector. I, a sobre, algú hi havia escrit el nom de Segimon Serrallonga. Jo sempre he pensat que ha estat un veto de Joaquim Molas perquè Ricard Torrents no tenia cap motiu per fer-ho, al contrari, em volia integrar en la tesi de la prosa de Verdaguer. La memòria sempre és una confessió.

Li ha passat en alguna ocasió més, això de ser vetat?

Sí, recentment. Fa dues setmanes, en una conferència a Barcelona, sobre un cicle verdaguerià que es farà l’any que ve. Molas és mort, però l’exclusió continua. No parlo d’una història de fa 30 anys, sinó d’una voluntat de separar-me de Verdaguer que, a dia d’avui, continua. Sé que un acòlit de Molas i Torrents ha titllat aquestes memòries de “putrefactes”. Però, durant aquests 30 anys el que he fet ha estat treballar. I com més he fet, més he irritat la pell als que em volen fora de joc. Suposo que el Canigó va molestar molt a ‘qui l’havia de fer’. Però, després vaig fer el mateix amb l’Atlàntida i fins a un trentena d’obres més. Crec que no hauria treballat tant si m’hi haguessin inclòs (riu). Potser només hauria fet la tesi doctoral.

Una altra qüestió que vostè tracta d’abordar personalment és la ingerència de la política en la professió. Com a Verdaguer, a vostè li van posar traves els ‘seus’.

Durant els anys de presidència de Jordi Pujol i quan vaig treballar per la Generalitat, si no tenies carnet de partit, anaves baixant fins a veure que cada cop hi havia més càrrecs per sobre teu. Això em desanimava, perquè em trobava amb el fet que els meus no em valoraven prou pel fet de no tenir afiliaició política. No vaig arribar a connectar amb el catalanisme polític que margina per no tenir carnet. M’havien proposat, en diverses ocasions, entrar en política, però jo sempre vaig dir que no. Entenia i entenc que no és necessari que tothom faci política. No s’entenia el poder ser catalanista i no fer política de partit. N’és el cas de Joan Solà, Josep Ruiax o Joan Coromines, que mai no s’hi van posar en política. Coromines, per exemple, era d’un nacionalisme de pedra picada.

I si hagués estat del PSUC, tot plegat hauria estat diferent?

No ho sé, el que tinc molt clar, però, és que m’ha perjudicat el fet de no haver estat al PSUC. Mira, he trigat 20 anys a ser catedràtic per aquesta raó. Fins i tot, si hagués tingut carnet de Convergència, m’hauria costat menys entrar a la Universitat.

La pinça PSUC-Pujol la vaig patir a la Universitat Pompeu Fabra. Quan em van empènyer a presentar-me com a aspirant a professor, el rector Argullol no em coneixia de res. Quan li vaig dir que estudiava Verdaguer em va dir que era molt antic! Em van obrir un expedient acadèmic perquè, com a professor, suspenia massa.

Però no va defallir.

No, però he patit, vaig haver de medicar-me.