L’economista Thomas Piketty estrena el 2020 del Palau Macaya

Amb més de 100 anys d’història, el Palau Macaya de ”la Caixa” és un dels emblemes arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona, concebut per Josep Puig i Cadafalch. Des de l’any 1947, el Palau Macaya ha estat estretament vinculat a l’expansió de l’Obra Social ”la Caixa”, que va reformular-lo i va reobrir les seves portes el 2012 com un espai de reflexió i debat. Aquest 2020, l’any del Palau es reprèn amb la visita de l’economista més influent del segle XXI, Thomas Piketty, el pròxim 10 de gener.

L’economista Thomas Piketty | Foto: Fronteiras do Pensamento / Luiz Munhoz

El Palau Macaya de ”la Caixa” ha tancat l’any 2019 amb un nou rècord de visitants. Durant aquests mesos el centre ha rebut un total de 67.295 visitants, la qual cosa suposa un increment del 13% respecte a l’any anterior. El centre ha acollit un total de 850 activitats. D’aquesta forma, el Palau Macaya es consolida com a motor intel·lectual de Barcelona i centre referent de debat per a la divulgació i la innovació. Durant l’any 2019 el Palau Macaya ha continuat acollint una variada tipologia de programes, que s’engloben sota els paraigües d’Innovació Social i Divulgació.

En el primer bloc, trobem Reflexions, projectes propis del Palau Macaya formats per seminaris i conferències; l’Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), centre d’anàlisi que té per missió el seguiment continuat del compliment dels ODS; i les Convocatòries dels projectes de reflexió en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, la selecció del qual es fa fonamentalment a través d’un procés obert i competitiu. En aquest sentit, el passat 13 de setembre es va obrir la cinquena convocatòria que dotarà a nous projectes d’ajuda econòmica de cara a 2020. La convocatòria es resoldrà a la fi del mes de febrerd’aquest any i es farà pública al març amb els projectes guanyadors.

Respecte a les activitats sobre Divulgació, en 2019 s’han organitzat diàlegs, conferències o taules rodones divulgatives sobre reptes econòmics, ambientals i socials del nostre món. A més, el Palau Macaya ha continuat oferint el Cinefòrum, dissenyant un programa format per pel·lícules i documentals amb l’objectiu de generar un debat posterior amb professionals de l’àmbit a abordar.

Sota el mateix objectiu de divulgació, aquest any han continuat creixent els projectes de l’Escola Europea d’Humanitats (EEH), coorganitzat amb l’equip de la Maleta de Portbou i dirigit pel filòsof Josep Ramoneda; i el Club de Roma, amb seu en el Palau Macaya i presidit per Jaume Lanaspa. En el cas de l’EEH, un espai per al debat intel·lectual i el moviment cultural, s’han treballat tres nivells d’activitats: cicles de conferències, cursos sobre humanitats i trobades breus de dos dies. De fet, la proposta de l’EEH aquest any s’ha replicat a CaixaForum Girona, gràcies a l’èxit que ha obtingut a Barcelona.

Per la seva banda, el Club de Romaté l’objectiu d’abordar la transformació i el coneixement dels problemes de l’àrea d’Europa, el Mediterrani i Orient Mitjà, especialment en els temes relacionats amb recursos, l’energia i el medi ambient. En aquest marc, en l’últim curs s’ha desenvolupat un programa continu de conferències i trobades sobre democràcia, la diversitat, i la cohesió social, la interculturalitat, l’economia i el canvi climàtic i la governabilitat i el desenvolupament sostenible, entre altres.

Aquest 2019 també s’ha celebrat la segona edició de l’activitat Macaya 361º, una proposta de conferències curtes i inspiradoresque tenen l’objectiu d’aportar una visió completa i plural sobre els reptes que afecten la societat, de la mà d’experts, periodistes i usuaris, i que -a més- vol incloure la veu dels ciutadans. Es tracta d’un format innovador de cinc ponències curtes que vol inspirar als assistents i amb la seva aportació final, per a trobar respostes conjuntament. Un format d’èxit que s’ha exportat a altres centres culturals de ”la Caixa”. De la mateixa manera, a CaixaForum Madrid s’han desenvolupat durant 2019 els primers projectes seleccionats a la primera Convocatòriadels projectes de reflexió de Madrid.

Ponents i experts de reconegut nivell

Amb tots aquests elements, el Palau Macaya ha aconseguit aglutinar a grans personalitats nacionals i internacionals del món acadèmic, professional i polític. Durant l’any 2019 han passat per les instal·lacions, entre molts altres i a nivell nacional: la científica María Blasco; el periodista Antoni Bassas; el diplomàtic Shlomo Ben Ami; l’expert en polítiquies educatives Francesc Pedró; la investigadora del CSIC Elena García; el cardenal Lluís Martínez Sistach; la filòsofa i assagista Marina Garcés, la històrica periodista corresponsal a Rússia Pilar Bonet i el biòleg Tomás Marqués.

A nivell internacional, han visitat el Palau Macaya: els economistas Branko Milanovic y David Soskice; l’ex ministra de Medi Ambient del Marroc Hakima El Haite; l’activista per a la salut mental Tina Minkowitz; el biòleg Stefano Mancuso; l’historiador Enzo Traverso; el periodista polonès Witold Szablowski i el professor britànic Guy Standing, entre altres.

L’any 2020 es reprendrà amb la visita al Palau Macaya de l’economista més influent del segle XXI, Thomas Piketty, el pròxim 10 de gener, en el marc de la programació de l’Escola Europea d’Humanitats i el seu cicle Idees i Conceptes per al temps present. En aquest mateix marc, el pròxim 13 de gener l’EEH presentarà la conferencia “Jardí”, de la mà del filòsof i escriptor Santiago Beruete.

Així mateix l’11 de gener s’inaugura el nou espai situat en la part posterior de l’edifici del Palau Macaya, amb l’activitat El jardí de les respostes, una instal·lació sonora que té com a objectiu interpel·lar a la ciutadania perquè reflexioni sobre la crisi del canvi climàtic. D’aquesta manera, els ciutadans proposaran unes preguntes que hauran de respondre experts i tot això es gravarà perquè el visitant que s’acosti al nou espai pugui escoltar preguntes i respostes, a través de la instal·lació de l’illa interior.

Una altra de les novetats de l’any serà el llançament de la segona Convocatòria de Projectes de reflexió de CaixaForum Madrid, que es portarà a terme el mes de febrer; i al setembre, es convocarà la primera a CaixaForum Sevilla. D’altra banda, l’EEH s’expandirà en març a CaixaForum Tarragona; al maig a CaixaForum Lleida i a l’octubre tornarà a CaixaForum Girona.