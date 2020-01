La devolució contínua

Recordo un dia de fa molts anys que un inspector d’Ensenyament em va comentar mig en privat que no em podia ni imaginar com canviaria la meva feina. Eren els temps del BUP, del COU i de la Formació Professional. Des d’aquella conversa informal drets al mig d’un passadís en horari de classe han passat molts cursos i m’han passat pel davant centenars de nois i noies adolescents. Ha canviat gaire el meu dia a dia? No n’acabo d’estar segura. Jo continuo passant les hores lectives en una aula amb els mateixos nois i noies que tenia abans que tot hagués de canviar tant. La pissarra negra ha canviat per la digital blanca i pels ordinadors i projectors que no sempre funcionen, però jo continuo fent de professora, i elles i ells continuen fent d’alumnes. I això ho afirmo amb el benestar íntim que s’aconsegueix, en paraules d’Andreu Navarra, amb l’alegria que suposa la celebració d’una feina ben feta, perquè, com afirma també ell mateix, “acabar nuestra tarea es el gol”, perquè és així que potenciem personetes que miraran il·lusionades el seu futur, que d’això s’ocupa també, i sobretot, el món de l’ensenyament.

Pixabay

Devaluación continua (Tusquets) és, en primer lloc, el llibre que ha escrit un professor que s’estima la seva feina i que no vol caure en el pessimisme infecciós que tant critica Gregorio Luri, però que tant domina en certs sectors del món educatiu i de vegades també el mateix professorat. És un professor que ha après que les classes funcionen millor si s’hi entra fresc i somrient, si es destaca més allò bo que allò negatiu, si se sap explicar, si es repeteixen les coses quan fa falta, si es mostra dedicació a la feina, si es fa palès que es tenen coneixements amplis sobre allò de què es parla, perquè “los estudiantes piden oradores que dominen los temas. Y que sepan escuchar dudas y proponer soluciones. Algo tan simple y clásico como esto”. També és un professor que ha après a hipnotitzar els alumnes amb les mans, a tranquil·litzar-los, a escoltar els grans problemes que suposen els primers amors i a inventar-se redaccions amb el títol de La hamburguesa gigante. També és un professor a qui li tremola la veu en públic quan rep l’agraïment desinteressat dels seus alumnes a final de curs.

I és a partir d’aquesta estimació per la professió que Navarra clama contra tot allò que segons la seva opinió devalua la feina de les professores i dels professors i l’ensenyament actual. I ho fa acompanyat sobretot de Gregorio Luri, “nuestro pedagogo más lúcido” i d’Inger Enkvist, hispanista sueca que ha escrit diversos llibres crítics sobre l’educació a partir de l’experiència que ella mateixa ha viscut amb l’aplicació de les anomenades noves pedagogies. I tot ho va alternant amb experiències pròpies i reals del dia a dia que viu entre les quatre parets que són qualsevol aula. Segur que alguns dels exemples viscuts a les nostres aules explicats com ell fa, sense cap tipus de distància, poden sorprendre més d’un lector aliè al món de l’ensenyament.

Navarra defensa amb arguments pedagògics, i també mèdics, la memòria com una habilitat lligada a l’aprenentatge de lèxic nou; reivindica una escola on es treballi i s’estudiï, que no sigui només un centre per fer-hi activitats; reivindica el professor professional i el seu lideratge; que no es creï una falsa diferenciació entre competències i continguts, que no sigui tabú el fet de promocionar els nois i noies amb un alt rendiment, que es valori la responsabilitat, que hi hagi límits, respecte, confiança entre professorat i alumnat. Demana també que es valori també el silenci i que es pugui parlar de tot: de l’augment de diagnòstics de salut mental entre els nostres adolescents i de la violència a les aules que a vegades s’ha d’afrontar amb rigor. Però que se’n parli des de la realitat. No des de la ficció.

Andreu Navarra reivindica una escola on es treballi i s’estudiï, que no sigui només un centre per fer-hi activitats.

I encara més. Navarra rebutja el menyspreu que el professorat rep d’alguns sectors de la societat, critica l’excés de burocràcia i de tasques d’oficina que posa traves a la creativitat i a l’excel·lència dels projectes que ara sembla que ho han de canviar tot; posa en dubte els power points que han passat a ser només una altra forma de prendre apunts, recela de la promoció de l’alumnat que no supera etapes, dubta del culte a la gratuïtat, i sobretot rebutja la idea cada vegada més generalitzada segons la qual l’educació ha de ser venuda com un producte.

Devaluación continua és un assaig que té un títol enganyós, penso, perquè, més enllà dels obstacles que els professionals de l’ensenyament hem d’anar esquivant sovint amb voluntarisme, Navarro fa una gran reivindicació del professional que cada dia continua obrint la classe i fent que les personetes que té al davant gaudeixin pensant i aprenent i avançant com a portadors de nous lèxics i nous coneixements. És un llibre, en definitiva, que reivindica l’excel·lència i que lamenta amb tristesa la devaluació que pateix d’un temps ençà l’ensenyament per culpa de les innovacions pensades per ments massa alienes al que és la realitat diària d’una aula amb més de trenta adolescents plens de vida.