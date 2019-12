Un any més, la Fundació Carulla ha presentat La Nadala, una publicació cultural que s’impulsa des de 1967 i que és molt més que una felicitació nadalenca. Amb el lema de ‘La cultura ens ha fet ser com som’ es va celebrar ahir dijous l’acte de presentació de La Nadala 2019; una Nadala que inicia un cicle on s’explica el poder transformador de la cultura.

Nicolau Brossa, president de la Fundació Carulla | © Fundació Carulla

Aquesta és la Nadala número 52 i l’acte va celebrar-se en un lloc tant nostàlgic com significatiu: la Sala d’actes de l’antic parc d’atraccions dels Camps Elisis. Un antic parc on antigament hi passejaven els barcelonins i barcelonines; un parc del qual ara només en queda el record, però que va ser fonamental perquè anys després s’hi instal·lessin els primers teatres, cafès i sales d’espectacles. “Un exemple de com la cultura transforma el carrer”, va dir la periodista cultural Júlia Bertran, presentadora i mediadora de l’acte.

I és que la Nadala’19 proposa un viatge de coneixement, reconeixement i reflexió al món de la cultura. ‘Tenim el ple convenciment que la cultura transforma i millora la societat, que crea persones més crítiques i societats més plurals. “No tenim cap dubte que invertir en cultura és invertir en present i futur, i l’educació és una de les plataformes clau. Seran els nens i les nenes d’avui els que viuran en el món de demà i els caldrà més que mai ser creatius”, va dir la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, donant les gràcies a tots els participants d’aquesta eina de micromecentatge que és la Nadala i que genera complicitat social entorn de l’escola catalana i l’educació cultural.

Les cares de la Nadala ’19

Des del teatre a l’art urbà, passant per la música i els festivals, la Nadala d’enguany recull articles de perioidistes, escriptors i experts que durant l’acte van explicar com la cultura transforma i dóna vida als carrers. Destaca En defensa de la cultura com a motor de transformació social de la professora Anna Villaroya, que tracta sobre el valor social de la cultura: “A part d’un valor intrínsec de gaudi, la cultura genera més felicitat”, va explicar. “Les estadístiques empíriques diuen que el consum de cultura fa més feliç i que quan es fa en comunitat, encara més”. El periodista i escriptor Joaquim Vilarnau escriu a la Nadala l’article Els festivals musicals catalans: “Catalunya és terra de festivals. Podries anar cada dia a un festival i no repetir-ne cap”, va dir. La periodista Carme Escales, en el seu article Amunt la inclusió, explicava la força dels castellers com a motor social i els defensava com una de les portes més naturals de la integració. I Jesus Angel Prieto, professor de l’Escola La Massana, obria el debat sobre si la cultura transforma el carrer o el carrer transforma la cultura.

Altres articles a destacar són “L’associacionisme a Catalunya”, de Xavier Theros; “Créixer amb els peus tocant a terra: el món casteller en el seu millor moment”, de Guillem Soler; “Viure de Festival” de Jordi Vidal; “Pensar de nou Catalunya: l’urbanisme i la cultura”, de Maria Sisternas; “El Raval, un barri sempre en construcció”, de Arantza Diez; “El primer centre d’art urbà a Barcelona: B- Murals”, de Tzeitel Puig; “Del xanquer al mapatge, les arts de carrer s’adapten als nous temps”, de Laia Antúnez; també destaca l’article de Xavier Albertí, director del TNC, sobre la recuperació del carrer com a espai festiu a finals dels setanta i com a estratègia política de país.

Marta Esteve | © Fundació Carulla

La presentació de la Nadala va ser un acte de coneixement, reconeixement i reflexió marinat amb mans plàstiques música i audiovisual per part de la Companyia Insectotròpics que van fer de l’acte una combinació explosiva de sabors culturals.

El President de La Fundació Carulla, Nicolau Brossa, va cloure l’acte dient que ‘la Nadala d’aquest any és molt especial perquè, com cap altra, tracta d’unir l’origen de la publicació amb el futur. Brossa va remarcar que entre la primera Nadala, Joan I el Caçador i la d’enguany, la Fundació Carulla ha fet possible innumerables projectes culturals i educatius. Enguany la fundació ha tornat a convocar els premis Baldiri Reixac, destinats a projectes que ofereixen respostes als reptes de l’educació del segle XXI i que tenen convocatòria oberta fins al 27 de gener de 2020. També ha convocat el Premi Lluís Carulla, dotat amb 100.000 euros, que arriba a la seva quarta edició amb la voluntat d’estimular i concedir la viabilitat de projectes culturals transformadors.