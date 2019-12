Tinc la sort de ser el primer editor de Francesc Ginabreda, un autor que els nostres lectors coneixen prou bé perquè ha escrit més de 350 articles al digital de cultura, on ha fet molta feina i de la bona. Fa uns mesos en Francesc va emprendre una nova etapa professional com a professor de secundària (li agraden les emocions fortes!) i m’ha semblat oportú de fer un recull dels seus escrits perquè el seu pas per Núvol no quedés en la nebulosa de l’hemeroteca. Els subscriptors de Núvol us el podeu descarregar a la Biblioteca del Núvol.

La tria que us presentem aquí ens dona una idea de l’abast dels interessos i capacitat d’en Francesc. Destaca sobetot l’agudesa del crític literari, el do de paraula i la genuïtat de la llengua que gasta (és de la Vall d’En Bas), les seves dèries filològiques (llegiu l’article sobre els insults que obre el recull), l’humor anglès (incisiu però amb sordina) dels seus articles d’opinió, la connexió profunda amb uns referents literaris i artístics garrotxins, que és també una identificació profunda amb un paisatge conegut i trepitjat (no només llegit). And last but not least, segurament la faceta més singular i distintiva del Francesc, destacaria el seu interès pel ciclisme, que viu amb autèntica passió, tot i que mai l’he vist enfilat dalt d’una bicicleta. Les seves cròniques ‘històriques’ del Tour de France o de figures èpiques com Bartali són relats interessantíssims, sucosos d’anècdotes còmiques i alhora èpiques.

En conjunt, la impressió que fan aquests escrits és que som davant d’una ploma que ens explica vivències i pensaments amb una gran facilitat. En Francesc Ginabreda té la virtut de fer fàcils les coses difícils. No li trobareu mai una frase pedant, ni un adjectiu mal calçat, ni un argument enfarfegat. És prosa diàfana d’una persona que sempre té clar el que ens vol explicar, i es fa entendre sense pretensions.

Tinc l’honor de presentar-vos, doncs, un autor que tot just s’ha foguejat a Núvol, però que té el talent i el deure de donar-nos moltes alegries en el futur. En sentirem a parlar.

Us podeu descarregar l'ebook en format pdf o ePUB a la Biblioteca del Núvol.

Els subscriptors de Núvol us podeu descarregar l'ebook aquí.