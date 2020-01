Els polítics i la conducta moral

Hem encetat un nou any, però des d’abril del 2019 els polítics espanyols han estat incapaços, no només de governar i fer lleis, sinó ni tan sols de satisfer la condició bàsica de constituir un govern. És una situació inversemblant que, per alguns, posa en dubte la competència i fins la integritat d’aquests senyors.

L’abraçada televisiva de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias

Tot va començar amb el primer intent fallit d’investidura. Un fracàs sorprenent si tenim present l’optimisme socialista després dels resultats de les eleccions de l’abril de 2019. Per primera vegada en més de dos decennis, s’havia derrotat la dreta d’una manera neta i contundent, tot evitant que aquesta assolís, sumant els tres partits, la majoria absoluta. El partit socialista havia estat el més votat, i en el cas d’una entesa entre Unidas Podemos i els partits catalans, se superaria la meitat dels escons. Per una victòria semblant contra la dreta ens hem de remuntar als temps de Felipe González, en concret a les eleccions de l’any 1993. Des de l’any 1996 la dreta ha gaudit d’una hegemonia fèrria de la política espanyola, beneficiant-se del model de bipartidisme. Cal recordar que el triomf de Rodríguez Zapatero a les eleccions de març de 2004 va estar condicionat pel descrèdit de José María Aznar arran de l’atemptat d’Atocha de tres dies abans, que aquest senyor va atribuir erròniament al terrorisme basc; que la victòria l’any 2008 va anar molt justa, i que el 2011 Rodríguez Zapatero va patir una derrota espectacular davant Mariano Rajoy, la qual va consolidar la supremacia de la dreta fins la moció de censura contra el President i la consegüent caiguda del govern el maig del 2018. És potser en aquest sentit que Gabriel Rufián, en dues agressives intervencions al Congrés durant els debats d’investidura, el juliol i el setembre passats, va retreure al partit socialista i a Unidas Podemos que deixessin passar una oportunitat històrica: l’oportunitat d’unir-se en coalició per fer front a l’hegemonia de la dreta, per primera vegada amb un espectre polític multipartidista; per posar fi a l’obscurantisme d’una dècada de gestió nefasta i corrupció exorbitant.

I així va ser: en contra de les expectatives dels electors, que esperaven que s’avinguessin i es posessin a treballar de valent per arreglar un país força desballestat, els dirigents dels dos partits es van batre en un estira-i-arronsa sinistre i decebedor. El PSOE oferia quatre ministeris, Unidas Podemos en volia més i de més gruixuts, i una plena participació en un govern de coalició. Un Iglesias intransigent feia petar les banyes contra un Sánchez no menys superb, tots dos portats per un deliri de poder, o bé per uns nivells altíssims d’amor propi i de testosterona, o bé per tot plegat. L’un volia la lluna, l’altre no baixava del burro. Fins que el 25 de juliol, després del primer intent fallit d’investidura, i abans de marxar de vacances, els dos partits van eixir una “Propuesta para desbloquear la situación y construir un gobierno de coalición”. El PSOE oferia una distribució de càrrecs que semblava equitativa. Unidas Podemos, per altra banda, presumia de flexible i manifestava que “pensamos que es razonable poder participar del Gobierno en una proporción que, aunque menor a la que nos dieron los votos, nos permita contribuir a llevar a cabo políticas que mejoren la vida de la gente de nuestro país” (la cursiva és meva). Ben al contrari: les exigències d’aquest partit són desproporcionades respecte del resultat de les eleccions: haver assolit encara no el 12% dels vots i haver quedat tan sols el quart partit votat, sembla que obligui a una major humilitat. Per altra banda, no sé fins a quin punt l’oferta de Sánchez era generosa, però en qualsevol cas hauria d’haver estat una prioritat el cedir davant Iglesias per evitar el bloqueig. Cal saber arribar a compromisos en situacions que no ens beneficien d’immediat per assegurar-nos un cert guany futur. Com els gambits en el joc d’escacs. Sembla que això, un polític ho hauria de saber. I un futur president, hauria de tenir aquesta grandesa d’esperit. No obstant això, els dirigents dels dos partits, en lloc d’atendre aquella suposada responsabilitat històrica que invocava Gabriel Rufián, van inspirar en l’opinió pública una decepció històrica sense precedents.

La llei estipula que una investidura fallida, després de dues votacions, s’ha de tornar a intentar al cap de dos mesos. I així es va esmunyir l’agost, sagradament inactiu, i va arribar el setembre. Tampoc no hi va haver manera. I vet aquí que els dies 16 i 17 de setembre els dirigents dels cinc partits se’n van anar, obedients i en fila índia, a veure el Rei, i en acabat la Corona va emetre un comunicat de 13 línies dient que si aquells senyors no s’entenien entre ells de cap de les maneres, no hi havia res a fer. L’opinió pública va quedar convençuda que allò era un orgue de gats, i calia tirar la tovallola. Per acabar-ho d’adobar, aquell mateix dia 17 de setembre el PSOE va publicar una carta dirigida al “Señor Rivera”, en la qual aquesta fórmula apel.lativa apareixia corregida a mà: “Estimado Albert.” (Un interessant recurs estilístic, que explota la textualitat i transgredeix el medi oral, però deixem-nos avui de tecnicismes.) Era la resposta a una carta anterior de Rivera, que no he tingut el goig de llegir. Un intent desesperat per part de Sánchez, en què demanava obertament l’abtenció de Ciudadanos per tal d’arribar a la investidura després de la segona votació, en la qual el PSOE obtindria així la majoria simple. Com a garantia, es mostrava disposat a aplicar el 155 a Catalunya si calia. El document és una perla. Una baixada de pantalons monumental, i un error polític garrafal, perquè gràcies als mitjans digitals, ara nosaltres, els ciutadans, podem llegir aquests documents i ens en formem una opinió. Al capdavall, l’intent de pacte amb Ciudadanos va ser un fiasco. A les dues votacions només el PSOE va votar a favor; la dreta ho va fer en contra; Unidas Podemos es va abstenir. I vet aquí que vam haver de tornar a votar el 10 de novembre, després d’una campanya electoral de sainet i vodevil, però cofois de poder gaudir tan sovint dels nostres privilegis democràtics.

Em direu que la política és un joc més complex que no sembla, i que posar-se d’acord per assolir la investidura va més enllà de cedir a les exigències d’Unidas Podemos. Que, per exemple, la reticència del PSOE a governar amb Unidas Podemos vindria determinada per l’actitud més oberta d’aquest darrer envers el problema català; però el fet és que en més d’una ocasió Unidas Podemos ha manifestat que per ells Catalunya juga un paper secundari: en altres paraules, que se’ls enfot. També s’ha comentat algunes vegades que Sánchez es volia mantenir proper al “centre”, és a dir, a Ciudadanos (!), per assegurar-se el seu suport de cara a aprovar certs projectes de llei, la qual cosa un pacte de govern amb Unidas Podemos possibilitaria, però un govern de coalició no. Però no cal oblidar que durant aquests mesos els esforços s’han dirigit a formar un govern, no pas a governar; a facilitar una condició imprescindible per fer-ho, i això hauria de tenir preferència per sobre de totes les altres consideracions. Vull dir que tot és una qüestió de bona fe, de voluntat de treball en comú. Això és el que s’espera de tots nosaltres en les nostres ocupacions laborals: per què no hauria de ser així amb els polítics?

Diguem-ho sense embuts: aquesta gent no fa la seva feina. Esperem del polítics que, una vegada elegits, es posin a negociar entre ells per formar govern tan aviat com sigui possible, al marge de tots els interessos personals o de partit, i començar a resoldre, tots junts i no pas els uns contra els altres, els problemes polítics, socials i econòmics de l’Estat, que són molts. Per això els paguem amb els nostres impostos, i em sembla que en viuen prou bé. En altres països aquests sondejos duren tres setmanes o un mes. (A Alemanya, es va trigar gairebé sis mesos a constituir la present legislatura, des de setembre de 2017 a març de 2018, a causa de les desavinences en la gran coalició anterior, però al final es va optar per continuar-la.) És una gran decepció que les coses hagin anat així, una decepció històrica sense precedents davant un desgavell polític descomunal que fa perdre la confiança dels ciutadans en la classe política, i de manera indirecta afavoreix la proliferació de les ideologies d’extrema dreta. Es tracta d’un dels abusos de confiança més grans que la gent de la nostra generació, i potser d’altres generacions anteriors, ha experimentat mai. Aquí em ve al cap el que Mònica Oltra va declarar en una entrevista a El Diario, el 10 d’agost passat: “Si Sánchez i Iglesias haguessin anteposat la vida real de les persones, ja tindríem acord i Govern.” És difícil imaginar-se una situació més vergonyosa. Revela, per part dels polítics, una gran manca de cultura democràtica i de responsabilitat professional. Realment, ens hem de preguntar si aquests senyors estan capacitats per governar un país.

No hauríem de donar la culpa al sistema desfassat d’investidura, que no està preparat pel multipartidisme. Aquest es veia venir de lluny, des de fa uns anys, i altres països, com ara Alemanya, l’han encaixat sense reticències. Aquells altres petits Estats que s’inspiren en l’ètica protestant, com ara els escandinaus o els Països Baixos, estan acostumats a governs de minoria, perquè els seus polítics són més proclius al diàleg, que és el que falta a la classe política espanyola; i els seus ciutadans paguen de gust uns impostos astronòmics perquè saben que no se sentiran traïts. Dinamarca, per exemple, ja fa més d’un segle que no té majories absolutes. Ep, no em vingueu ara amb el mite de la Mediterrània, que si els nòrdics són així i nosaltes som com som. Portugal i Itàlia sempre han portat més bé el multipartidisme i les crisis de govern. Tinc entès que a Portugal només hi ha hagut dos governs de majoria absoluta en tota la seva història moderna, des de la caiguda de Salazar l’any 1974. En aquest país hi ha un sistema més o menys bipartidista, però els partits minoritaris tenen una funció crucial de frontissa, com els liberals encara la tenen al Regne Unit o la tenien a Alemanya fins l’ascens dels Verds (a partir de les eleccions de 1994) i de Die Linke (des de 2009), que va acabar amb el bipartidisme. Igualment Itàlia, un país de gran lleugeresa i flexibilitat política, on les legislatures es fan i es desfan com qui es fa un plat d’espagueti: n’hi ha hagut 66 des de 1947. L’encarcarament de l’actual sistema d’investidura s’hauria pogut solventar amb voluntat de diàleg, no pas utilitzant la conjuntura per posar traves a l’adversari. Però no, ni el multipartidisme ni la cultura de coalició no s’han consolidat al nostre país per falta de bona voluntat política. Comptat i debatut, la política espanyola esdevé així la riota d’Europa. El seu repte és no seguir el rumb d’Israel, on un Netanyahu presumptament corrupte força unes terceres eleccions. Que es deixin estar d’il.lusions bipartidistes i de majories absolutes i es posin a treballar pel bé comú.

Arribats a aquest punt, cal preguntar-nos com es poden permetre una conducta tan poc ètica, aquests polítics. Ens demanem on es troben en l’escala de desenvolupament moral de Kohlberg. Expliquem-la breument. El psicòleg nord-americà Lawrence Kohlberg, deixeble de Piaget, en va determinar sis fases després de portar a terme una multitud d’entrevistes a nens i adolescents durant els anys seixanta i setanta. Als nostres efectes, la més interessant és la primera fase, en la qual el nen de 10 o 11 anys només actua per por que el castiguin. Kohlberg planteja la pregunta: Robaries un medicament per salvar la vida de la teva dona si fos injustament car i no tinguessis els diners? Aquell nen ho faria si se’n sortís sense que el descobrissin. Com nosaltres quan no fem brot a la feina si el cap no hi és, o quan no respectem els límits de velocitat amb el cotxe si sabem que no hi ha càmeres. L’adolescent, per altra banda (diguem que entre els 13 i els 16 anys), raona que és injust que el proveïdor del medicament s’aprofiti de la circumstància dels afectats, i que això justifica el robatori, perquè el deure del marit és salvar la vida de la seva dona. L’adolescent pensa així perquè ha desenvolupat la consciència d’un contracte social individual (d’inspiració clarament rousseauniana) que articula tot ordre social. Es troba en la fase número cinc.

Els nostres polítics es comporten així perquè saben que ningú no els castigarà. Aquesta és l’ètica del minimalisme moral: si no em castiguen, ho faig. No perdran la feina, gaudeixen d’una immunitat fèrria, i ni tan sols no se’ls acusa de malversació de fons públics per no haver estalviat els 140 millions d’euros que van costar les eleccions del 10 de novembre. Si hi hagués algú per sobre d’ells, una altra cara farien. Són incapaços de prioritzar la tasca central d’ordenació política per sobre dels seus interessos i impulsos personals, i per tant estan molt per sota del nivell cinc, el del contracte social. S’han quedat a la fase número u: són gent molt preparada i ben formada (tenen títols universitaris que no han comprat, com fan alguns de l’altre bàndol, i tesis doctorals que han escrit ells mateixos), i volem pensar que també honesta, però amb el seu comportament palesen una regressió als nivells inicials de la moralitat infantil. Diguem-ne regressió en termes ètics: fins ara he parlat de moral per mantenir-me fidel a Kohlberg, però és un concepte del qual han abusat les ideologies conservadores. És una qüestió d’ètica professional. Per acabar, podríem assenyalar que un altre tret que caracteritza la fase número u de Kohlberg, a part de la por al càstig, és l’egocentrisme. D’això, tampoc no els en falta.

Hi ha un sentit, però, en què els nostres polítics estan exposats al càstig, i aquí és on continua la telenovel.la: amb els resultats de les eleccions del 10 de novembre. Au, torneu tots als seients ben de pressa, que comença el segon acte del sainet. El càstig els vindria del poble, i hauria estat de perdre aquestes segones eleccions. Un escenari catastròfic per tots nosaltres, el malson que la dreta, sumant els tres partits, hagués guanyat les eleccions i assolit la majoria absoluta. Per sort no va ser així. PSOE i Unidas Podemos perden vots, però la dreta n’aconsegueix els mateixos que a l’abril, gairebé el 43%, només que repartits d’una altra manera: decantants cap a l’extrema dreta. Ciudadanos queda defenestrat, i amb això acaba l’atot de Sánchez de voler-s’hi agermanar. El PP ha pujat i fa patxoca, però una gran coalició queda fora de qüestió: es farien ombra l’un a l’altre. Qui hi vol treballar, amb el PP? No és Alemanya, això! La situació desespera els nostres homes, i força un acord espontani que no han aconseguit durant mesos. Ironies del destí. El segellen amb una abraçada grotesca l’endemà de les eleccions, com una prometença de fidelitat i amor etern. S’han d’afanyar a acomplir el que no han aconseguit des de l’abril, i s’hi decideixen així, de cop i volta. Els mitjans es van bolcar a satiritzar-la, l’abraçada, era impossible resistir-s’hi. A mi em va recordar la morrejada històrica entre Leonid Bréjnev i Erich Honecker l’any 1979 (jugades de la memòria associativa), tot i que aquesta vegada no els devia caldre de córrer a rentar-se les dents.

No els ha arribat el càstig en forma d’un triomf de la dreta, però la durada del bloqueig i les complicacions posteriors ja són un bon càstig de per si. No sé fins a quin punt els nostres polítics van preveure el maremàgnum que ocasionaria la sentència del Procés; les pressions de la justícia europea corregint els abusos d’una justicia espanyola polititzada; l’ascens de l’extrema dreta, ofesa per les Femen i el trasllat de Franco, i evidentment pels atemptats contra la unitat d’Espanya. Tot el que ha anat passant des de l’estiu és conseqüència, directa o indirecta, de la legislatura fallida. I ara, també com a càstig pel resultat de les eleccions, aquells dos partits han de negociar amb ERC, un diàleg que no han fomentat mai, i una situació que no haurien patit si haguessin acordat la investidura després de les primeres eleccions. Amb ERC, després de tot el que ha passat! Tot un malson, una situació irreal. Doncs ja veurem com endeguen aquest merder, tots plegats. Aquest any, a la carta dels Reis, els hem de demanar que ens portin un govern.