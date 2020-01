Els anys de la por

La por és una forma d’amnèsia que et va fent impotent. Igual que Plató no estava del tot boig quan deia que conèixer és recordar, connectar amb un estadi més net de l’ànima que sempre ha estat allà, ser valent també és recordar que les coses més sòlides i radiants que tenim en el present hi són perquè han crescut sobre la terra fèrtil del sacrifici. Sacrifici en el passat, nostre i dels altres. El crític literari Terry Eagleton escriu que “la vida que brota de la mort és, entre altres coses, el naixement de la civilització a partir de la barbàrie”. La lògica també s’ha d’aplicar a la inversa: quan una cultura, una nació o una persona obliden que la vida ha d’estar travessada per la possibilitat de morir, es van tornant mòrbides, ofegades en el greix de la positivitat estúpida. Es veu clar quan pensem en la casa dels pares, el català, la democràcia o una parella que s’estima bé malgrat els anys: darrere una façana noble i tranquil·la, sempre s’hi pot entreveure una història d’haver-se jugat la pell fins al final.

Penso en això perquè entrem als anys 20 i, com que toca fer balanç, m’adono que res ha anat malament, però tampoc res ha anat bé del tot. El que ha passat a Catalunya els últims mesos de 2019 tanca aquest cicle històric de coses fetes a mitges en la seva màxima expressió. En una dècada en què tot ha girat al voltant de la llibertat del país, quan la teníem a tocar va imposar-se, o vam deixar que ens imposessin, la por. L’1 d’octubre de 2017 podia haver estat el principi d’una cadena de sacrificis sobre la qual s’hauria bastit un país, que és com tots els països del món han nascut. Aquell dia va ser un paradigma d’anamnesi: recordar que la violència és el real a la base de tot, que hi ha uns amos disposats a fer mal als seus súbdits, i que l’obediència és només una decisió que pot ser revocada, això sí, posant el cos. La docilitat amb què hem acceptat la sentència i els esforços col·lectius per contenir i condemnar les energies que es negaven a abaixar el cap, marquen la dècada. Altres llibertats en què vam creure, com l’efervescència de baix a dalt del 15M, també acaben la dècada somrient mirant a càmera per reblar una coalició de socialdemocràcia de cartró-pedra. Volíem coses molt grans, però ens han convençut que calia recollir les coses de les places i dels aeroports per anar a dormir a casa ben d’hora, perquè el sacrifici és una excentricitat premoderna, pròpia de la metafísica medieval.

A canvi, el capitalisme d’avui, acompanyat del qualificatiu que us plagui, ens ofereix una alternativa igualment religiosa: la política parlamentària. La fe contemporània que suma més adeptes proclama que els nusos que ens travessen es poden desfer parsimoniosament a còpia de diàleg i persuasió entre representants del poble que negociaran racionalment pel bé comú. L’horitzó de tot pensament és el win-win i la idea de la negativitat escollida voluntàriament en pro d’una causa superior esdevé anatema pels publicistes i els polítics, que són la mateixa persona. El segle XXI, que s’aguanta sobre els sacrificis dels nostres avis, ha buidat del tot l’imaginari de la renúncia: l’única alternativa raonable, ens diuen, és anar millorant de mica en mica, gaudir de totes les coses a la vegada sense arriscar ni perdre res, i esperar que els fruits de la raó i el bé comú caiguin pel seu propi pes. La revolució ha de ser indolora.

Alguna cosa grinyola en tot això. La inevitabilitat del progrés incremental i la idolatria del cost zero no són reals del tot. Quan estem enamorats, quan tenim una idea que no ens cap a dins i l’hem d’escriure -o pintar, o rodar, o tocar-, quan alguna cosa que estimem està en perill, estem disposats a patir. La religió del benestar acumulatiu és una cara de la vida que ha oblidat el seu revers. Si fóssim un altre tipus de criatures que no som, segur que els somnis es podrien fer realitat com fan les coses les formigues. Però els humans som paradoxa i som conflicte. Volem coses irreconciliables, i per això ens hem inventat la lògica del sacrifici, que és el miracle de la negativitat que fa la positivitat possible. Els anys 10 han estat els del conformisme i la paràlisi. Si volem canviar les coses, hem de perdre la por, o dit d’altra manera, recordar la importància del sacrifici.