Com ens cuidem

«Cuidem-nos», una versió més assistencial del «sols el poble salva el poble», està esdevenint un eslògan adequat en moltes convocatòries del procés de construcció republicà als Països Catalans. En el context d’un terrorisme d’estat de baixa intensitat, el recent manifest Violència social i violència d’estat avui a Catalunya, signat per una vuitantena de treballadors de l’àmbit de la salut mental, recorda que la por més intensa origina desemparament, contribueix al patiment mental i fa que es despleguin la inhibició, l’ansietat, el terror, l’angoixa, una plètora de pertorbacions psicosomàtiques i també formes primàries d’autodefensa, interna i externa (una probable al·lusió a la crema de contenidors).

Sembla que el verb “meditar” es troba atestat dins el corpus textual del català vers 1460. El diccionari.cat ens exposa que meditare deriva de medēri ‘cuidar’. Meditar, per tant, també és cuidar-se.

Si és del tot cert el que recull l’edició en anglès de l’enciclopèdia col·laborativa en línia més coneguda, les tres religions de l’Orient Mitjà –en sentit ampli– que tenen el seu fundador en Abraham formen la tradició cultural que compta amb més fidels al món. En concret, expliquen que el cristianisme serà la religió capdavantera al planeta els propers quaranta anys (si bé l’islam és la que creix més de pressa).

Però al meu voltant la classe mitjana-mitjana professional amb qui em relaciono sembla estar sota la influència de l’expansiu hinduisme –en qualsevol de les seves versions– o del budisme, tercera i quarta religions amb més creients respectivament (veg. Joan Estruch et alia, Les altres religions. Minories religioses a Catalunya, 2005).

El que anomenem hinduisme (per als habitants de l’Índia rep el nom de la tradició eterna) –amb tota probabilitat la religió institucionalitzada existent en l’actualitat més antiga del món– és molt heterogeni, a manca d’autoritat eclesiàstica, i consisteix en una suma de devocions, més que no pas en un nucli doctrinal o dogmàtic. Són hinduistes, en un grau o altre, les abraçades dels amics d’Amma, les indianes estampades amb mandales que venen als mercats de barri o també (en una versió més descafeïnada, entre el fitness i la tècnica de relaxació) les franquícies de ioga dels Clubs DiR (YogaOne). Els jainistes, els sikhs i els budistes mantenen amb l’hinduisme una relació encara més propera que la dels cristians amb el judaisme.

Segons els Yogasūtra. Els aforismes del ioga (Pagès editors, 2014) de Patañjali –vers el segle II de la nostra era–, text fundacional d’una de les sis escoles ortodoxes principals de l’hinduisme, el ioga consisteix a aturar la ment (a sotmetre-la amb el jou d’una disciplina), és a dir, a interrompre la identificació amb els pensaments. Si es vol, el ioga es pot descriure com una intensa concentració transcendent en l’ara i aquí, a partir de la pròpia consciència aïllada (ātman) com a reflex i part d’una única consciència estesa, la qual és la realitat última a l’univers (brahman). Patañjali explica al llibre IV que si no es tenen poders espirituals innats, es poden adquirir amb l’ús de plantes medicinals (drogues que només creen il·lusions), recitant mantres i encantaments, mostrant fervor ascètic o amb l’activitat extàtica que segueix l’esquema següent: concentració en un punt de l’espai-meditació-contemplació en l’isolament.

Històricament, hi ha hagut una ampla varietat d’escoles de ioga en l’hinduisme (el déu Xiva seria el mític primer iogui i una de les maneres habituals de representar-lo és com a senyor del ioga, meditant a la muntanya Kailasa de l’Himàlaia), en el budisme i en el jainisme. Els textos més antics conservats sobre el ioga concebut com un exercici físic que es basa en les postures del cos són del segle XI i, en tot cas, provenen del budisme tàntric. Ara bé, encara som dins la mateixa tradició: el pensador contracultural Alan Watts, a qui es deu l’obra precursora Psychotherapy East and West (1961), va definir el budisme com la versió més exportable de l’hinduisme i alhora com una forma de psicoteràpia, en comptes d’una religió. També és d’origen budista el control de l’atenció, focalitzant-la de formes diferents sense emetre judicis, conegut amb el nom de mindfulness. Aquest procediment psicològic ha trobat utilitat en el vessant terapèutic de la cura de la salut mental per la seva contribució a una plasticitat del cervell que permet eludir conductes o bé incontrolablement caòtiques o bé excessivament rígides.

Elizabeth Blackburn, premi Nobel de Medicina, i Elissa Epel, psicòloga de la salut especialista en estrès, sostenen a La solució telòmer. Com viure més i d’una manera més saludable (2017) que sembla que certs patrons negatius de pensament afavoreixen l’envelliment cel·lular prematur i l’empitjorament de la qualitat de vida en els últims anys dels individus. L’atenció plena (meditació mindfulness) potencia de forma directa una millor consciència de pensament i l’augment del propòsit de vida (cosa que comporta una millora del sistema immunitari i menys risc de patir un vessament cerebral) i, de retruc, afavoreix l’increment de la responsabilitat personal, la qual, com més prematura sigui, més es pot relacionar amb la longevitat. D’acord amb les autores, el propòsit de vida ens aporta felicitat eudemònica (el benestar assolit pel desenvolupament adequat de les qualitats humanes), acompanyada de la sana sensació d’estar immersos en una cosa més gran que nosaltres, i té una relació directa amb l’elevació de la telomerasa, un enzim que torna a crear extrems nous a les puntes dels cromosomes i redueix el risc de patir abans de temps la majoria de malalties de l’envelliment. Tal com diu una dita: “Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter”.