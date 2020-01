Bladé i Desumvila. Escriure la memòria

Deia Sartre que la literatura és la infantesa recuperada. Per a Artur Bladé i Desumvila (1907-1995), és la recuperació de la infantesa, però també de la joventut i la primera maduresa, de la terra i la gent des de la llunyania, abans no es dissolguin en l’oblit.

Artur Bladé i Desumvila

Amb les seves “evocacions d’amics i d’hores alegres, de caceres i ressopons, d’un món que ja no retrobarem mai més”, com escrivia a Mèxic l’any 1948, la bellesa i la força de la seva escriptura han marcat pregonament la cultura de l’Ebre, fins al punt que, quan s’acompliran els vint-i-cinc anys de la seva mort, hi ha una trentena llarga de deixebles declarats, directes o indirectes, curiosos espècimens del sud del Principat que s’expandeixen lentament “nord enllà”, com una taca d’oli, amb conversions tan significatives com les de Magí Sunyer, Joan Maria Pujals, Genís Cinca o Sam Abrams, a qui devem les paraules més lúcides que s’han dit sobre l’autor. Són criatures que s’autodefineixen com a “bladerians”, i el fet d’haver-se encunyat l’adjectiu dóna fe de l’allargassada ombra del mestre, com si després de dècades de derrotes, silencis, infortunis i exilis, el destí de l’escriptor ebrenc fos demostrar que la República Catalana –la nonnata, la innata o l’adventícia- premia sempre la virtut, almenys la literària.

Ara, amb l’aparició d’Artur Bladé, escriure la memòria (Cossetània), de Josep Sancho, podem ben dir que tenim la biografia definitiva de l’escriptor, després que d’ençà de 2006 s’hagi anat publicant la seva obra completa en 13 volums -que aviat seran catorze- en una edició modèlica de Cossetània, i després dels diversos treballs sobre la vida i obra de l’intel·lectual benissanetà, especialment de Xavier Garcia, curador de les obres completes i autor de diversos escrits bladerians, però també de Josep S. Cid, Pere Muñoz, Vidal Vidal, Josep Solé, Albert Manent, Sam Abrams, Genís Cinca, Núria Grau, Albert Pujol, Andreu Carranza, Magí Sunyer, Xavier Serrahima o Emigdi Subirats.

Als coneixedors de l’obra de Josep Sancho (Alcanar, 1983), el jove i brillant doctor en Història Contemporània, no ens ha sorprès la qualitat del llibre, perquè ja vam poder constatar que amb el seu extraordinari treball sobre Marcel·lí Domingo (El marcel·linisme a les Terres de l’Ebre, 1914-1939, Onada edicions, 2016) aportava una nova llum a la figura del gran polític republicà federal, tarragoní de naixement i tortosí d’adopció, veritable flagell del caciquisme tortosinista, impulsor de l’educació pública de la República i de l’ensenyament en català, un polític clau de la primera meitat del segle XX que ha estat força menystingut per la memòria històrica –massa català per al gust espanyol i massa espanyol per al gust català.

La dimensió de les fonts orals i escrites que ha emprat l’autor és impressionant. Amb la seva mirada científica no exempta de passió dibuixa un retrat minuciós del gran escriptor de l’Ebre català i memorialista de l’exili, que havia descobert en els seus anys a l’Autònoma -mentre preparava la tesi doctoral sobre el marcel·linisme- i que el deixà literalment fascinat. “Escriure la memòria” és l’expressió que millor defineix l’obra de Bladé, la que el situa entre els millors memorialistes de les nostres lletres, al costat de Josep Pla, Agustí Calvet Gaziel o Josep Maria de Sagarra. Al costat, o potser és millor dir que un pas per endavant, perquè la memòria de Bladé, a banda de ser la seva particular meditació en el desert, assoleix la dimensió col·lectiva que s’endevina, per exemple, rere el títol de L’exilíada, la narració de la grandiosa i tràgica epopeia del desterrament republicà després de la desfeta. L’obra arrenca a principis de 1939: “Avui (8 de febrer) he passat la frontera pel coll d’Ares. (…) Res no ho indica. Ni la terra ni el cel, que són iguals. Però el fet és cert. I ple de conseqüències.” Una d’aquestes conseqüències és que el narrador, en “passar la ratlla”, travessa el Rubicó i s’endinsa sense remei a la literatura, per transformar-se en l’escriptor d’ofici que encara no era, que sempre havia volgut ser i que ja no deixaria mai de ser a Montpeller i a Mèxic, a Benissanet, Tarragona i Barcelona, on moriria a casa de son fill Artur Bladé i Font, brillant científic catalanomexicà i treballador abnegat pel reconeixement de l’obra paterna.

El recorregut de Josep Sancho per la vida i obra de Bladé dóna les claus d’una figura que no ha parat de créixer amb el temps, un membre de la generació perduda que naixia en el tombat del segle, es formava entre la Mancomunitat i la Dictadura de Primo, floria amb la Generalitat republicana i sucumbia i era foragitada per la barbàrie. Des de la seva infantesa a Benissanet, marcada per l’absència dels pares i amb la companyia dels avis materns, el futur escriptor adoptarà el paper del pagès il·lustrat, escèptic i caboriós que mai abandonarà. La seva discreta carrera política a ERC, influenciada per Marcel·lí Domingo, primer, i després per Rovira i Virgili -el seu mestre definitiu-, transcorreria sempre a l’ombra de Martí Rouret, mestre empordanès i conseller amb Companys, amb qui havia de viure els fets d’octubre del 37 a Palau. Amb l’ensulsiada republicana passaria a l’exili a Montpeller, on entre 1939 i 1942 es formaria amb les converses amb Pompeu Fabra, Carles Riba, Rovira i Virgili i Francesc Pujols, a més d’assistir a cursos universitaris de llengua i cultura francesa, de forma que “Montpeller va suposar un autèntic mite en el relat de la seva vida”, explica Sancho. Quan l’ocupació alemanya amenaçava els republicans catalans i espanyols, l’escriptor embarcava cap a Mèxic amb el fill i l’esposa, Cinta Font, una dona formidable que amb els seus estudis d’obstetrícia va poder mantenir la família amb un consultori a la capital mexicana, mentre Bladé buscava un ofici que no acabava de trobar, des de secretari d’una pitonissa a administratiu d’una fàbrica, fins que finalment, als 41 anys, podia materialitzar el seu somni de jovenesa: ser periodista.

Mai no va poder adaptar-se al país on havia estat acollit generosament per Lázaro Cárdenas, juntament amb tants republicans apàtrides, gent del gruix de Bosch-Gimpera, Andreu i Abelló, Pere Calders, Joan Sales, Garcia Oliver, Ferran de Pol, Tísner, Riera Llorca, Joan Comorera, Serra i Húnter, Pi i Sunyer, Sbert, Agustí Bartra, Humbert Torres, Raimon Galí o Cid i Mulet. A les Memòries de l’exili mexicà (2017) retrata una societat massa caòtica per a un esperit noucentista com el seu i, com recorda Sancho, després del Mite de Montpeller, naixia des de l’enyor el Mite de la Terra Natal, i després d’una obra mestra com L’exilíada, era el torn de la seva obra mestra absoluta: Benissanet. La seva publicació, el 1953, va tenir un impacte inicialment limitat, però amb el pas dels mesos va rebre l’elogi de Carles Riba, Joan Coromines, Sebastià Juan Arbó, Rafael Tasis, Joan Perucho, Joan Triadó i Albert Manent. Avui dia, per la seva universalitat sorgida del seu localisme més pur, és considerada un dels cims de la prosa catalana de la segona meitat del segle XX, amb el seu llenguatge pulcre i un estil clàssic, amb influències de Rovira, Stendhal i Proust, amb la seva mirada virgiliana sobre el país natal i la seva gent.

Després vindrien Gent de la Ribera d’Ebre, Viatge a l’esperança, L’edat d’or, les biografies de Fabra, Pujols i Rovira i Virgili i el dietari Viure a Tarragona (4 volums), a banda dels diversos treballs d’història per a Rafael Dalmau i Pòrtic. Retornat el 1961, a partir dels anys 70 s’accentua la seva activitat política a ERC i l’activisme cultural a Òmnium de la mà de Josep-Lluís Carod-Rovira, que l’introduïria als cenacles culturals tarragonins, mentre que als anys 80 li començaven a arribar els reconeixements. El CERE (Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre) creava el premi d’assaig amb el seu nom (1983) i, també amb el seu nom, s’inaugurava la Biblioteca Comarcal de Flix (1985: amb Pere Muñoz d’alcalde i amb Dolors Lamarca, cap del Servei de Biblioteques, fulminada per Pujol per haver permès i fomentat l’homenatge a un vell republicà independentista). En aquells anys s’erigia en una mena de patriarca intel·lectual del jovent riberenc, mentre el seu prestigi intel·lectual i moral no pararia de créixer, amb reconeixements institucionals i populars, culminats per la publicació de les Obres Completes (2006-2020) amb el suport del CERE. Una darrera forma de tribut a Bladé, grafòman de l’Ebre i cronista de l’exili, és la lectura del magnífic llibre de Josep Sancho que ha publicat Cossetània.