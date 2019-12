Inventem paraules perquè la realitat no se’ns mengi, però a vegades passa que les paraules prenen vida pròpia i se’ns acaben menjant a nosaltres. Aquest és el doble tall dels neologismes, mots que ens ajuden a definir els contorns de les coses en brut per tal de poder identificar-les, donar-los sentit, i governar-les. Però també passa al revés: quan una cosa adquireix nom, guanya cert poder sobre nosaltres. Ens ajudava o ens empantanegava parlar de “postveritat” en comptes de dir “mentides”? Cal concedir el matís i dir “autoritari” en loc de “feixista”? Sigui com sigui, un any es pot entendre millor si ens fixem en les paraules a què ha donat llum, i per resumir aquest 2019 triem tres conceptes polítics: dos expliquen el que ens està passant i el tercer ens diu què podem fer al respecte.

Greta Thunberg / Font: Wikimedia Commons

Capitalisme de vigilància

La distopia que ja és aquí. L’assaig més influent d’enguany encara no s’ha traduït al català, però tots els pensadors del món no han parlat de cap altra cosa aquest 2019 que de Capitalisme de vigilància, l’obra de la psicòloga social Shoshana Zuboff. El capitalisme de vigilància té dues implicacions: d’una banda, defineix un mode de producció basat en la mercantilització de les dades que es converteixen en les banyes d’ivori de l’elefant que és la persona. La barreja d’intel·ligència artificial i la renúncia a defensar la nostra privacitat està permetent que les empreses i els estats extreguin rendiment econòmic del nostre comportament, sobretot del nostre desig, a còpia de conèixer-nos millor que nosaltres mateixos i revendre’ns aquest coneixement empaquetat en forma d’app a un preu raonable. Com passa amb l’ivori, l’únic que importa és que els caçadors puguin traficar amb les dades, no el mal que es pugui fer a la resta del cos ni la supervivència de l’espècie. Però si aquest és el costat neoliberal del problema, l’altre és encara més fosc: per primer cop, la planificació centralitzada que va fallar a les dictadures comunistes és possible gràcies als algoritmes, la xarxa monitoritzada, i les tecnologies de reconeixement facial. La combinació xinesa d’autoritarisme polític centralitzat i capitalisme salvatge globalitzat -que no desregulat- marca un camí possible per al món en què la llibertat dels ciutadans deixa de ser atractiva perquè no és, necessàriament, ni l’opció més còmoda ni la que dona més creixement econòmic.

Emergència climàtica

Greta Thunberg feta concepte que, per cert, ha aprofitat un repte tuitaire que demanava resumir el 2019 en 5 paraules per dir: “Our House is on fire”. “Emergència climàtica” és el neologisme oficial de l’any segons l’Oxford Dictionary, que la defineix com “una situació en la qual es requereixen mesures urgents per reduir o aturar el canvi climàtic i evitar el dany ambiental potencialment irreversible resultant d’aquest procés”. L’emergència climàtica s’emparenta amb el capitalisme de vigilància perquè tots dos són problemes d’escala no humana, tan complexos, difusos i difícils de reconèixer com d’abordar. En aquests casos on l’individu no arriba, cal confiar en la ciència. Però la ciència és també una institució social, i les crisis polítiques i econòmiques han debilitat una xarxa de confiances que abans lliscaven sense ajuda però que últimament s’està encallant amb la pedra dels nous demagogs. Ara no es tracta de confiar cegament en l’agenda verda, perquè ja es comencen a ensumar els interessos econòmics i polítics darrere la fal·lera pel cotxe elèctric. Però tant si les prediccions actuals són catastrofistes com si no, l’emergència climàtica ens obliga a repensar-nos de dalt a baix, des de les contradiccions autodestructives del nostre model productiu, que sembla insostenible, fins als límits d’un sistema en què l’economia és global però la democràcia no, i no tenim manera de resoldre els problemes transnacionals que cada cop impacten més directament en la nostra vida.

Tsunami Democràtic

L’esperança és una revolta autoorganitzada en què el poble se serveix del digital per conquerir el real. Tsunami Democràtic és el concepte que més ha sonat a casa nostra els últims mesos de l’any, però que serviria sense grinyolar gens per designar les protestes prodemocràcia de Hong Kong, la revolta a Xile, i tants altres. En un context en què creix l’autoritarisme cleptocràtic i en què les elits econòmiques es valen de la tecnologia i les nostres pors per oferir-se com a solució als problemes que elles mateixes han causat, els tsunamis democràtics, en plural, són l’única alternativa a la rendició. Com que la història és cíclica, el món torna a estar temptat de desresponsabilitzar-se i deixar que líders forts s’encarreguin de tot, preferint el decisionisme arbitrari a l’angoixa paralitzant i exigent de la democràcia. L’única força que lluita contra aquest corrent són els moviments de baix a dalt en què el poble lluita pels seus drets a les urnes però, sobretot, posa el seu cos al carrer. A Catalunya, el Tsunami Democràtic ha estat una eina dels poders processistes a l’ombra per domesticar el potencial revolucionari del poble. Però l’etiqueta i la idea són bones: l’únic que cal és que la gent les hackegi i les posi en pràctica fins a les últimes conseqüències, tant si és per lluitar per la independència a Catalunya, per pensions dignes a Espanya, o per la democràcia a Hong Kong. Si el llenguatge ens ajuda a posar nom al que ens amenaça per tal de combatre-ho, necessitem nous discursos per als tsunamis democràtics que poden salvar al món del capitalisme de vigilància i l’emergència climàtica. Ens cal aprendre a dir allò que perdrem si deixem morir una forma de governar-nos que havíem donat per garantida per la qual ja no tenim ganes de lluitar. Necessitem, una vegada més, articular amb paraules allò que fa que la llibertat tingui més valor que la mera vida confortable.