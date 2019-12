Alasdair Gray, el Quixot Escocès

Diumenge passat moria a Glasgow a l’edat de 85 anys Alasdair Gray, un dels gegants de les lletres escoceses. Fa sis anys, el juny de 2013, va venir a Barcelona per promocionar l’edició en català de Lanark (1981), la novel·la que va renovar el deprimit panorama literari escocès dels anys 80. Fills seus són Irvine Welsh i Alan Warner, entre d’altres. Però Gray no va ser només l’escriptor que revivificà la ficció escocesa, sinó també artista gràfic, autor d’una personal obra plàstica. Dues facetes, l’escriptura i la pintura, en constant intercomunicació entre elles, imantades per una personalitat artística radical.

Alasdair Gray. |

Gray va néixer a Riddrie, un districte del nord-oest de Glasgow. Fill d’obrers, i davant les dificultats familiars, de molt jove va cultivar un món propi ple de fantasia i d’aguda sensibilitat política. Sempre es va definir com un nacionalista d’esquerres, a favor de la independència d’Escòcia. I tot i la seva capacitat de fabulació plasmada en la seva obra, Gray sempre va preocupar-se per la justícia social, compresa com un ideal que calia construir. De fet, ell mateix considerà que part del renaixement de la literatura escocesa que se li atribuïa, es devia, en gran mesura, al sistema educatiu laborista implantat després de la Segona Guerra Mundial, que va permetre a molts joves de la seva generació, accedir a escoles i universitats. Gràcies a això, Gray va poder estudiar a la prestigiosa Glasgow College of Art, on va destacar ràpidament per la singularitat dels seus dibuixos.

Tant la pintura com l’escriptura de Gray, tot el seu univers artístic, revelen que la fantasia i la imaginació són recursos poderosos davant la tossuda realitat, angles privilegiats per comprendre-la d’una manera molt més genuïna que no pas les estadístiques, les xifres i les dades. Allà on no arriba la ciència, s’immisceix tafaner l’art. De fet, si visiteu Glasgow, podreu admirar part de la seva iconografia de dones amazòniques, constel·lacions, estrelles i éssers mitològics que il·lustren molts dels murals de la ciutat que el va veure néixer. Destaquen, entre d’altres, el mural del sostre de l’Auditori de l’antiga església d’Òran Mór, avui dia espai d’art i cultura. I també, el mural de 40 peces a l’entrada de l’estació de metro Hillhead.

Però si una obra destaca en la trajectòria de Alasdair Gray, és sens dubte Lanark (1981). La novel·la va rebre elogis d’autors com Anthony Burgess, “Ja era hora que Escòcia produís una obra de ficció excepcional”; o del crític David Lodge, que va definir al mateix Gray com “una raresa entre els escriptors britànics, un experimentador genuí, transgressor de la prosa anglesa formal, atrevit i imaginatiu”. Lanark, que molts l’han considerada una autobiografia del propi autor, és un llibre complex, de lectura difícil per la seva experimentació formal. En un Glasgow distòpic on mai surt el sol, se’ns presenta un jove amnèsic que desconeix el seu nom. De mica en mica, aquest jove adoptarà el nom de Lanark, i començarà a viure amb altres joves estrafolaris com ell, una sèrie de situacions irracionals, surrealistes i desconcertants per esbrinar d’on ve. De fet, un altre personatge central de la novel·la, Thaw, serà l’alter ego de Lanark, donant peu a un joc de miralls i alteracions temporals. Més enllà de la dificultat per categoritzar la novel·la, la crítica ha assenyalat el valor literari de Lanark, considerada com un clàssic de les lletres britàniques, agermanada amb altres distòpies com, per exemple, 1984 d’Orwell.

Feia uns mesos, des de Núvol preparàvem una entrevista amb Alasdair Gray. Actualment, treballava en una versió pròpia de La Divina Comèdia de Dante. L’entrevista, la teníem pactada pel gener del 2020. Gray, amable i disposat, ens va proposar que li enviéssim prèviament un guió de l’entrevista amb algunes de les preguntes que desenvoluparíem al gener a Glasgow. Va respondre-les per correu electrònic breument. Malgrat la seva edat, alguns de nosaltres, el crèiem etern. No podíem imaginar que aquest artista genial ens deixaria un dia després del seu aniversari, un dia de pluja a Glasgow com qualsevol altre. Descansi en pau, Mr. Gray.