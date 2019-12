Des de Núvol recomanem amb vehemència la novel·la Claus i Lucas, un clàssic modern, una lliçó d’escriptura que conforma la trilogia de la gran Agota Kristof (1935-2011), escriptora i traductora hongaresa traduïda a una quarantena d’idiomes. Editat per Amsterdam i en traducció de Sergi Pàmies, la trilogia de Kristof consta d’El gran quadern, La prova i La tercera mentida, una concatenació d’escenes breus i dialogades que estructuren el gran mosaic que és Claus i Lucas. Literatura de la bona.

Agota Kristof

Dos bessons han de fugir de la Ciutat Gran a causa de la Segona Guerra Mundial. La seva mare els envia a un espai fronterer, la Ciutat Petita, a casa de la mala pècora de la seva àvia, una dona bruta i alcohòlica que els maltracta sense escrúpols. A casa, l’Àvia hi té un inquilí: un oficial estranger. L’amor familiar no existeix, en aquell cul de món. Els bessons, perversos per contagi de l’àvia i de l’entorn hostil, escriuran les seves penúries i els seus avenços en l’art de la malignitat en un dietari, el “gran quadern”, amagat a les golfes. I escriuran en primera persona del plural, com si ho fessin a quatre mans, com si fossin un sol individu.

Claus i Lucas viuen en un gerundi basat en la creació contínua d’estratègies de supervivència apel·lant a l’enginy, es fan autodidactes de tot, treballen del que sigui, s’autoimposen càstigs severs per tal d’enfortir-se tant de cos com d’esperit: “Els cops fan mal, ens fan plorar”. S’acostumen als insults, a la insalubritat i a la misèria moral. S’entrenen perquè a còpia de repetir paraules dures i accions violentes, tot perd el seu significat i el dolor s’atenua. Juguen a fer-se els cecs i els sords, per tornar la mirada cap a l’interior i per tancar les orelles a tots els sons.

Els personatges de l’entorn dels protagonistes, l’Àvia, el Pare i la Mare, o la veïna, la Llavi Partit, apareixen en majúscules, indicant la seva conceptualització. El mateix passa amb el contrast entre la Ciutat Gran (bombardejada, famolenca, terrible, perill) i la Ciutat Petita (supervivència, instint, passions primàries, manca d’higiene, menjar). L’Àvia ja els va avisar tan bon punt van posar els peuets a casa seva: “Us ensenyaré a viure”. D’entrada, els fa dormir en un banc i els deixa sense menjar si no compleixen amb les seves obligacions. La gent l’anomena la Bruixa i ella els hi diu “fills de gossa”. Els bessons tenen dues relíquies per no perdre els estudis: el gran diccionari del Pare i la Bíblia que han trobat a casa de l’Àvia. Ho guarden a les golfes. A partir de la lectura i la redacció diàries, Agota Kristof justifica el registre lingüístic dels bessons, els quals tenen un domini verbal impropi de la seva edat i la seva circumstància. Per exemple, pidolen no per necessitat, sinó “per saber quin efecte produeix i per observar les reaccions de la gent”.

El gran quadern és un exercici brillant de penetració demolidora als budells de la condició humana, això és, de la identitat, de la solitud, de la misèria, de la crueltat i de l’engany. Un abisme fet de prosa freda, minimalista, despersonalitzada i lúcida en la qual l’autora hongaresa fotografia, sense filtres, els desastres psicològics d’una guerra. Claus i Lucas esgarrapa el lector i el deixa marcat per sempre. És un drama de guerra i aïllament que Kristof va saber treure de la seva pròpia memòria, d’una experiència de postguerra dura i traumàtica que li va conformar un mapa mental que només podia espolsar-se a través de l’art.

Que l’autora deixés la llengua hongaresa i passés a escriure en francès té una explicació. La seva llengua materna és molt poètica, massa lírica. Per això va deixar de fer-la servir i va adoptar un estil proper al teatre. Diàleg pur i frase curta, recreant el registre dels petits narradors. Cal escriure només l’essencial, sense farciment, sense greix sobrer: “Les paraules que defineixen els sentiments són molt ambigües, més val evitar-ne l’ús: limitar-se a la descripció dels objectes, dels éssers humans i d’un mateix, és a dir a la descripció fidel dels fets”.

No es tracta de fer bandera del dolor, tampoc, sinó d’exhibir una irritació envers la crueltat inherent al món. Per això construeix la vida de dos personatges desolats, brutals, amargs, però que conserven un bri de moral, instintiu i atàvic, que els fa entranyables. I el que és més important, un segell que els dota de permanència. A partir de l’equilibri precís entre desengany i seguretat, bilis i subtilesa, Kristof desmitifica l’espècie humana i enumera, sense coladors, els somnis trencats de cadascun de nosaltres, una colla de desemparats addictes a la indiferència: “És algú altre qui sent el mal, és algú altre qui es crema, qui es talla, qui pateix”. No sentim res, efectivament.

La prova, la segona part de Claus i Lucas, és més breu que la primera. Vuit capítols que expliquen la separació dels bessons. Claus creua la frontera, Lucas es queda en un país dominat per un règim autoritari. Quan Claus torna, descobreix que tot acte de generositat ve condicionat per la malícia. L’Àvia ha mort. Han passat entre vint i trenta anys. Aquí els personatges de l’entorn tenen noms propis: Clara, la bibliotecària encarregada de l’índex de llibres prohibits; Víctor, l’amo de la llibreria; Peter, el secretari del partit. L’estil net i precís de frase curta i diàleg abundant és el mateix, però ara el narrador ja no és un nosaltres, sinó un espectador més de la vida de Lucas, i això fa que el lector enyori la potència d’aquell nosaltres de la primera part.

Finalment, La tercera mentida, estructurada en dues parts, és el llibre de Claus. Un text entre metaliterari i paradoxal. Agota Kristof destrossa tot el que hem llegit abans, com si desitgés invalidar la seva obra mestra i fer-nos perdre el cap. La primera part està narrada en present i en primera persona per Claus (que després resulta ser Lucas), que és a la presó. Un gir narratiu certament inesperat que trenca tota mena de tòpics i d’expectatives. Una manera inèdita d’acabar una trilogia i, en definitiva, una poètica basada en la funció literària més primigènia: la d’embellir, modificar, ensucrar, edulcorar, filtrar i transformar una història per tal que la realitat, aquella veritat que ens desagrada, no faci tan del mal.