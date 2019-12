Seguint l’ordre de les lletres de l’abecedari, Miguel Àngel Llauger ha creat vint-i-sis poemes sobre objectes que trobem dins de casa. A d’armari, B de banyera, C de clau… Aquests enginyosos versos omplen de màgia objectes que ens acompanyen en el dia a dia però als quals no prestem atenció. Un interruptor, una rentadora, un gerro, una nevera, etc. Tots ells esdevenen emocionants fonts de diversió vistos amb la mirada de Llauger, que veu les esponges com a xucladores d’elefants i les claus com a guardianes de sorprenents realitats. Amb el traç fi i colorit dels divertits dibuixos de Gibet Ramon, A d’armari. Un abecedari de les coses de casa, és un llibre didàctic que ajudarà a que els més menuts aprenguin l’abecedari a la vegada que estimularà la seva imaginació amb enginyoses percepcions de la realitat.

Miquel Àngel Llauger