4 contes que parlen dels valors als més menuts

Il·lustració d’Eva Palomar del llibre ‘Benvinguda, Lupe’

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Aquí us presentem quatre contes pensats per explicar la importància dels valors als infants.

1. El petit cuidador d’insectes, de Nastasia Rugani. Il·lustrat per Charline Collette (Nórdica Infantil)

El petit cuidador d’insectes cura potetes trencades i ales malmeses amb la seva agulla. Quan es jubila i vol traspassar l’ofici al seu fill, en Noc, no li resulta gens fàcil, perquè en Noc té por dels insectes. I de les agulles, al contrari que la seva germana Lulú. Aquesta novel·la parla subtilment i amb molta dolçor de les inseguretats i de la por de no complir les expectatives dels éssers estimats

2. Jo et curare, va dir el petit ós, de Janosch (Kalandraka)

Quan el petit Tigre es posa malalt, el petit Ós s’encarrega de cuidar-lo i, amb la resta d’animals del bosc, l’acompanya cap a l’hospital d’animals. El mateix diagnòstic del metge, la relació entre tots els animals i les il·lustracions ens transmeten molta tendresa. La veritable amistat, especialment en els moments difícils, és la base d’aquest relat atemporal, entranyable i de riure fàcil.

3. Benvinguda, Lupe, d’Eva Palomar (Babulinka Books)

La família de la Lupe és nova al bosc. Totes les llebres estan molt contentes, menys la Lupe. A ella li fa vergonya donar-se a conèixer. I si no cau bé? I si no agrada? Treballarà de valent teixint-se disfresses i fent-se passar per altres sense èxit. I si al final la solució fos ser un mateix? Una bonica obra il·lustrada que ens parla sobre la importància de mostrar-nos al món tal com som.

4. Història d’un jersei blau, de Florencia Gattari. Amb il·lustracions d’Albert Asensio i traducció de Bel Olid (Pagès Editors)

Un jersei blau és el fil conductor d’una tendríssima història que ens parla dels vincles i l’afecte amb els qui estimem. Perquè en un jersei hi caben moltes coses. Sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d’estimar-se, de créixer, de cuidar-se i d’acomiadar- se. Amb una gran delicadesa, s’aborden temes essencials com la vida i la mort, sense perdre mai el to càlid i profund.