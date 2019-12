4 contes infantils sobre el llop!

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Aquí us presentem quatre contes originals que desmitifiquen la image del llop ferotge.

Il·lustració de Pedro Rodríguez pel conte ‘Un llop com cal’ de Joaquim Carbó.

1. Feliç Feroç. El Hematocrítico. Il·lustrat per Alberto Vázquez (Barcanova)

Meravellosa història del Petit Llop que neix a la família de la Lloba Feroç. Feroç ho diu tot, però què passa quan el fill no ho és gens? Es dedica a ajudar velletes, a preparar pastissos…, tot plegat és un greuge per a la família. Però per sort el seu oncle li ensenyarà a ser un bon feroç! Com ho farà? Se’n sortirà? Un llibre divertit on ser diferent pot fer veure les coses d’una altra manera als altres.

2. El llop no vindrà, de Myriam Ouyessad i il·lustrat per Ronan Badel (Baula)

El conillet pregunta i pregunta a la seva mare si hi ha cap possibilitat que arribi el llop fins a casa seva. Vivint a la gran ciutat la mare li diu que és gairebé impossible, a més en queden molt pocs. El conillet, però, no ho té gens clar i es va fent aquesta pregunta. A mesura que avança el conte, anem veient un llop que s’acosta a la ciutat i justament al seu bloc de pisos… Ja veieu que el conillet no s’acaba de creure les respostes de la seva mare.

3. Un llop com cal, de Joaquim Carbó. Il·lustrat per Pedro Rodríguez (Pagès Editors)

Un llop vegetarià, fill d’una lloba de molt bona família del Pirineu, decideix escapar-se del jardí d’una casa de ciutat on va néixer perquè la seva mare havia estat capturada feia uns anys. La mare li ha explicat les delícies de viure en llibertat. No badarà quan se li presenti la primera oportunitat de fugir per viure tal com ho van fer els seus avantpassats. Un conte recuperat de Joaquim Carbó, ara actualitzat amb textos, il·lustracions i pictogrames que en faran àgil la lectura.

4. Què em contes, Caputxeta? de José Carlos Andrés. Il·lustrat per Éric Puybaret (Animallibres)

La Caputxeta està tipa de fer les coses tal com li diuen. Per això decideix canviar la capa vermella per una de molts colors. Serà igual, però diferent. Si més no, anirà més alegre. I si a sobre pren un altre camí que li pot portar noves aventures i potser més entreteniment, encara millor. Ja us podeu imaginar que això desconcerta del tot el llop. Un llibre bonic que desmitifica un clàssic infantil i ens parla d’acceptar-nos tal com som.