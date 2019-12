3 contes infantils que parlen de coneixement

Conte Il·luminatomia il·lustrat per Carnovsky

Aquest recull de contes està extret de la revista de Núvol Fas sis anys. Tria un llibre, pensada per orientar pares i fills en la tria d’un llibre per la campanya Fas sis anys d’El Departament de Cultura de la Generalitat, en què 74.488 infants d’aquesta edat van rebre per correu un xec de 13 €. Us presentem tres contes que acosten el coneixement als infants.



1. Il·luminatomia. Kate Davies. Il·lustrat per Carnovsky (Cruïlla)



Observa l’interior del cos humà com si tinguessis visió de raigs X incorporada. Canvia el color del visor per veure’n els músculs, l’esquelet o els òrgans i descobreix com funciona la nostra anatomia. Amb aquest llibre podràs seguir la circulació de la sang des del cor fins a la vena més petita dels dits del peu o descobrir com creix un bebè des de la primera cèl·lula fins al moment del part.



2. On t’amagues, picot?. Mar Hurtado. (Salòria)



El picot és un dels ocells més comuns dels nostres boscos però no és gaire fàcil de veure. Això sí, si pareu bé l’orella, segur que podreu sentir la seva tamborinada característica. Aquest àlbum de la biòloga i il·lustradora Mar Hurtado és el primer d’una col·lecció que vol apropar la natura del Pirineu als més petits amb l’ajuda d’en Marcel i en Murri, el seu gos.



3. Descobreixo els arbres i aprenc a reconèixer-los. Claire Lecoeuvre. Il·lustrat per Laurianne Chevalier (Animallibres)



Sabies que els humans fa més de tres mil anys que plantem oliveres? O com s’ho fan les llavors per convertir-se en arbres? O que l’escorça del roure és molt útil per desinfectar les ferides? Un llibre per aprendre-ho tot sobre els arbres, amb consells per dibuixar-los i un munt de dades sobre les espècies que trobarem als boscos del nostre país.