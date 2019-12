Respecte la immersió lingüística partim d’un mite que cada cop perd més contacte amb la realitat, i és que el llibre de ciències naturals escrit en català pesarà més que tots els canals de Youtube en castellà que l’alumne mira quan arriba a casa.

Un grup de nenes fent experiments amb laca a l’escola Montseny, el 18 de setembre de 2019 | Foto: Elisenda Rosanas / ACN

Vagi per endavant, i més encara en aquest món dels titulars en què vivim, que estic a favor del sistema català d’immersió lingüística. Crec que és una eina imprescindible per al present i futur de la llengua catalana.

Feta aquesta precisió, que no es pot acusar d’ambigua ni de poc clara, cal fer una altra reflexió: la immersió lingüística és una eina necessària, però no suficient, per a garantir l’aprenentatge i l’ús social del català. En altres paraules més directes: estudiar en català a l’escola no fa que després els alumnes l’usin, ni l’usin bé. A no comporta B.

El primer que ens hem de plantejar és el propi concepte d’immersió. Immergir, que és un verb que ens sona una mica estrany, vol dir “ficar dins un líquid”, segons el Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. La lògica de la immersió, explicada gràficament, és com introduir una pedra blanca en un pot de pintura negra: quedarà envoltada i impregnada en tota la seva superfície.

Així, el nostre sistema d’immersió significa introduir l’alumne en un entorn lingüístic –en aquest cas, l’idioma català-. Es podria concloure que l’estudiant s’impregna de llengua catalana, l’aprèn i la fa servir. Què ens diuen les dades? Per una banda, que molts alumnes no estan aprenent adequadament la llengua; i per l’altra, que no passen a fer servir el català a la seva vida quotidiana. Aquesta realitat és fàcilment observable per qualsevol persona que visqui en una quinzena concreta de comarques.

Partim d’un mite que cada cop perd més contacte amb la realitat: que el llibre de ciències naturals o de matemàtiques escrit en català de l’alumne, serà més fort que –tots- els canals de Youtube en castellà que mira quan arriba a casa. Que les classes explicades en català oralment pel professor/a pesaran més que les converses que té l’estudiant amb els seus amics.

Tot plegat agafa un caire encara més absurd quan reflexionem sobre les condicions en què han de treballar els nostres mestres i professors. Aules massificades de 40 alumnes, amb presència d’estudiants de famílies nouvingudes, essent en molts casos aquest sector d’alumnes més del 50% dels nois i noies d’una classe. És evident que cap docent no pot, fins i tot amb la millor de les intencions, crear entorns immersius en llengua catalana.

Hem vist que la immersió no és suficient, però sí necessària. Així, per a què serveix? Ben executada, i malauradament no és el cas, per dues coses importants. La primera, ensenyar a molts alumnes que el català existeix –sí, encara que a alguns els sembli increïble, un nen de 10 anys de segons quins entorns no té per què saber-ho-; i segon, perquè puguin aprendre’l, com a mínim a entendre’l oralment i escrita. I això és molt important i necessari: si la població de Catalunya ha après català, en algun moment podrà tenir la possibilitat de parlar-lo; si no en sap, no ho podrà fer mai.

Ara bé, l’escola només pot ser una cara de la immersió, sobretot quan el nostre objectiu no és que la gent sàpiga català com abans s’estudiava llatí, sinó que volem que sigui una llengua viva i útil. I això no és possible si la immersió no s’executa adequadament, i si no va acompanyada d’altres mesures. L’oferta d’oci, la música, els continguts audiovisuals i d’internet, les relacions socials, la feina, etc. són cares igualment necessàries sense les quals, a la pràctica, la immersió deixa d’existir com a tal.

Treballar el present i futur del català exclusivament a l’escola és, seguint l’exemple de la pedra blanca i el pot de pintura negra que hem esmentat abans, com mullar-ne només una aresta: en realitat no l’estarem immergint.