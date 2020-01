Els 12 del 2019: una radiografia cultural

A Núvol, encetem 2020 a l’expectativa dels què ens depara el món cultural català. Mentrestant, us oferim un recull d’articles del 2019 que conformen una radiografia de l’estat de el sector cultural català, influenciat per la situació política actual i l’assentament de l’era digital. Aquí teniu els 12 del 2019:

1. Treballar en un museu: utopia o realitat

Cinc estudiants de museologia travessen la Universitat de Barcelona. Cursen el Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museístic, surten d’una classe i es dirigeixen cap a la següent. Tenen al voltant de vint-i-dos anys, provenen majoritàriament de carreres humanístiques i a mig camí s’aturen per reflexionar sobre el seu futur laboral. Quines oportunitats creuen que tindran quan acabin els estudis? “Ens diuen que, com a molt, només una persona de tota la classe acabarà treballant de forma fixa en un museu”, explica l’alumna Paula Solé. Un reportatge de Clàudia Rius sobre la situació laboral dels museus actuals [Llegir+]

2. Com ser un bon espectador

La vida cultural barcelonina està farcida d’inauguracions, estrenes, vernissatges, esdeveniments, opening nights i altres mandangues variades. Avui parlarem de l’etiqueta i el saber estar en les arts vives, aquelles manifestacions artístiques fetes per éssers vius, en directe i davant nostre. Ja sigui a teatres, auditoris, ateneus, casals populars o centres parroquials, el decòrum i les bones formes no s’han de perdre mai quan assistim a un espectacle i, sobretot, quan en acabar ens demanen la nostra opinió. L’Oriol Puig Taulé us ofereix cinc claus de comportament, saber estar i bones maneres. La Teresa Gimpera aprova aquest missatge [Llegir+]

3. Puc un referèndum?

Sovint em pregunto per què els meus fills han renunciat als verbs quan han de demanar una cosa que tenen poques possibilitats d’aconseguir. Tot d’una sóc per casa, i en un atac sobtat d’avorriment, el meu fill, l’Andreu, m’assalta amb una pregunta fútil: ‘Puc la tablet?’. O som al cotxe i la meva filla, la Caterina, aprofitant que no l’estem entretenint amb res, suplica mortificada: ‘Puc el mòbil?’. Per què els nens han renunciat als verbs quan han de demanar una cosa que tenen poques possibilitats d’aconseguir? Hi reflexiona Bernat Puigtobella [Llegir+]

4. Per què VOX és el futur

Vet aquí un tòpic en auge: “El problema no és el discurs de l’extrema dreta, sinó el fracàs del centre a l’hora de construir un relat alternatiu”. Qualsevol ciutadà sofert que hagi escoltat la frase ja està acostumat a ennuegar-se amb el tsunami de mediocritat socialdemòcrata que sol acompanyar les declaracions quasicunyadesques d’aquest tipus. Doncs bé, resulta que, com tots els tòpics, té un nucli sòlid de veritat. Què podrien tenir en comú totes les crisis dels partits tradicionals a occident? El final del futur. Joan Burdeus analitza de l’auge de VOX a partir de la teoria de Timothy Snyder [Llegir+]

5. Quan el català és Llengua Estrangera

Sona Milionària a l’aula. “Tinc un xaval contractat / perquè m’obri els regals de Nadal”. Els alumnes anoten: xaval, regals… Podria ser un final de curs a l’Università Ca’ Foscari de Venècia, on la lectora Paula Marqués, entre canals, transmet la llengua de Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, autors que treuen el cap a les seves classes. Gerard E. Mur parla amb quatre professors de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’Exterior [Llegir+]

6. La piràmide del consum digital

Vet aquí la piràmide alimentària del consum digital. Us proposem una dieta sana i equilibrada per als vostres fills. Identificar la carn vermella de les pantalles, limitar-ne les llaminadures, reconèixer que hi ha fruita i verdura digital i que és bona, fins i tot necessària. Avui en dia de les pantalles en mengem tots. Cal alimentar-se per sobreviure, però com podem fer-ho millor? Hem consultat experts i expertes que ho han qüestionat tot: una piràmide alimentària amb el veganisme sobre la taula? Necessitem tota la tecnologia que consumim? I de postres: és possible classificar una realitat que es transforma sense aturador? Un reportatge de Carlota Rubio, Eugènia Güell i Joan Burdeus [Llegir+]

7. Adéu, Pascal!

El 2012, Pascal Comelade i la Cobla Sant Jordi van haver de suspendre el concert inaugural del Festival Grec per un d’aquells xàfecs intransigents. Ahir a la nit, Comelade i la Cobla podien tornar a patir. El plovisqueig se n’anava per tornar a aparèixer ràpidament. Finalment, però, el cel va rendir-se a la fantasia comeladienne. Era una nit marcada: el de Montpeller s’acomiadava dels escenaris. Gerard E. Mur va assistir al concert de comiat de Pascal Comelade a les festes de La Mercè [Llegir+]

8. Un hivern sense sèries a TV3

Les sèries són la conversa cultural per excel·lència: per la seva aspiració de producte de masses, per la facilitat de reproducció i distribució, per la seva continuïtat en el temps que enganxa, i, sobretot, perquè es poden consumir des de casa en companyia; les sèries són el millor vehicle per a la cultura compartida, el ciment social que ens permet parlar d’alguna cosa més que de política i futbol amb familiars, amics i companys de feina. El català necessita més sèries per sobreviure i els responsables polítics del país semblen dinosaures arrebossant-se en el quitrà dels premis literaris superflus mentre el meteorit de la substitució lingüística s’acosta inexorable cap a la terra. Un article de Joan Burdeus [Llegir+]

9. De què parlem quan parlem de llibres

Imagineu això: un conegut us convida a casa seva per primera vegada. A la sala d’estar, hi trobeu el sofà, la televisió, la taula de menjador, i tot el conjunt mobiliari pertinent, però no hi ha ni una sola estanteria a les parets. Per què? Doncs perquè vivim en l’era digital, ja no es venen llibres i ningú necessita espai on acumular-los… o almenys aquesta és la realitat que nombrosos articulistes d’arreu del món aventuraven que viuríem a aquestes alçades en peces titulades “La mort del llibre” i altres enunciats fatalistes per l’estil. Però s’acaba el 2019 i una sala d’estar com la que acabem de descriure encara ens faria sortir corrents o, com a mínim, dubtar si el nostre conegut ha estat educat per una pantera. Carlota Rubio llegeix Bernat Ruiz Domènech i Leah Price per analitzar l’estat del llibre, la lectura i el mercat editorial [Llegir+]

10. Els hereus de l’1O: un perfil cultural dels protestants de la sentència

“La confusió emocional ha estat el pa de cada dia”, explica el Ferran, de 20 anys. Som diumenge i l’estudiant universitari repassa la setmana de la sentència, que tot just s’acaba. Des que dilluns 14 d’octubre es va ocupar l’aeroport per denunciar la condemna d’entre 9 i 13 de presó dels presos polítics catalans, Catalunya ha viscut un gran nombre de manifestacions de nord a sud. Però el que ha sorprès no ha sigut la queixa, sinó qui la feia i com. Els joves no han volgut saber res del moralisme de l’oprimit i s’han plantat al carrer amb una idea al cap: l’autodefensa és necessària davant l’opressor. Quin és el rerefons cultural que s’amaga darrere aquests nois i noies? Un reportatge de Clàudia Rius [Llegir+]

11. Manuel Duran: “L’exili ha estat una escola”

Enfilo la carretera que s’enfila fins al turonet d’Indian Hill Road i em presento per sorpresa a la casa de Manuel Duran, profesor emèrit de la universitat de Yale i exiliat republicà. Em rep com sempre, amb l’alegria de poder tornar a parlar català amb algú després de tants mesos. És la vigília de Thanksgiving i els ulls li espurnegen d’emoció. La Gloria, la seva dona, que sordeja, veient que no segueix la nostra conversa li pregunta: “Manolo, am I not understanding you because I am deaf or because you speak in Catalan?”. Ella sap que el seu marit passarà tot el Nadal sense poder parlar català amb ningú i tot seguit abandona la saleta amb els caminadors. Una entrevista de Bernat Puigtobella [Llegir+]

12. Platees mig buides i teatres tancats

A principis de desembre, l’Oriol Puig Taulé veia quatre espectacles en quatre dies consecutius en una setmana mogudeta pel teatre català. Dijous, Beckett’s ladies a la Sala Beckett. Divendres, Multiverse a la Sala Hiroshima. Dissabte, Reiseführer a l’Espai Lliure. I diumenge, Projecte 92 a L’Antic Teatre: “Als dos espectacles del mig, que em van agradar molt, la platea estava mig buida. O mig plena, depèn de com es miri. El primer era una estrena, protagonitzat per tres actrius catalanes de renom (acudit). L’últim l’ha fet un col·lectiu d’artistes precàries nascudes després dels Jocs Olímpics. Això ja no fa tanta gràcia. Aquesta setmana també hem sabut que a Barcelona es tancaran dos teatres: el Club Capitol i La Vilella” [Llegir+]