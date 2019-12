Els 12 articles més llegits del 2019

L’any 2020 ja és a tocar i a Núvol celebrem les dotze campanades amb els dotze articles més llegits d’aquest 2019 que deixem enrere. Els darrers 365 dies es caracteritzen per una preocupació per la salut del català, que el lector de Núvol ha demostrat a base d’interessar-se per articles sobre la llengua. Al 2019 també hi ha hagut espai per a l’humor, la joventut i la política, interessos que no són estranys en els temps en què vivim. Gràcies per llegir Núvol, i esperem que aquest 2020 continueu donant-nos ales. Recordeu que també podeu subscriureu-us per donar-nos suport. Visca els nostres lectors!

Tanquem l’any 2019 i esperem amb força l’any 2020 | Foto: Arxiu

1. Coses que dius en castellà que podries dir en català

En el parlar col·loquial del nostre dia a dia hi ha molts mots i expressions castellanes que presenten dificultats a l’hora de dir-les en català. Moltes d’aquestes paraules, precisament perquè són difícils de traduir o perquè són recents—o bé, encara que no sigui excusa, perquè són col·loquialismes—, no surten als diccionaris castellà-català. Pol Capdet fa un glossari d’expressions amb propostes de traducció [Llegir+]

2. 25 científiques que has de conèixer

Entre el 7 i l’11 de febrer del 2019 es va celebrar a Barcelona la Biennal Ciutat i Ciència, on s’hi van abordar reptes com l’acceleració dels canvis científics i tecnològics en què estem immersos. Un dels objectius de la Biennal va ser reforçar la presència de la dona en el món de la ciència, on el desequilibri entre gèneres és força palès. És per això que Meritxell Farreny va agrupar en aquest recull vint-i-cinc investigadores que estan desenvolupant projectes punters de la ciència i la tecnologia a casa nostra [Llegir+]

3. Els guapos som els raros

A ningú no li agrada sentir a parlar de malalties. Són una pausa imposada en les nostres vides, un factor inesperat i incontrolable que apareix amb la voluntat de detenir el nostre transcurs. I no parlem només dels casos en què una vida es perd després d’una lluita a contracorrent. Parlem de totes les nostres vides. Una malaltia no només s’imposa al malalt, sinó també als que l’envolten. Un article molt emotiu de l’Alba Granell [Llegir+]

4. 10 paraules que ets massa gran per entendre

Ara estareu amb el hype del titular, però segur que us heu adonat que avui en dia la gent parla en plan random: el teu fill o filla explica que està ratllat perquè ha obert al seu crush per Instagram però li fa ghosting, i amb tot plegat us quedeu de pasta de moniato, que diríeu vosaltres. Si voleu estar al dia, hauríeu de dir que quan us parlen així, us quedeu en plan WTF. Ara ja comencem bé. Els adults necessiteu aprendre algunes expressions per no sonar anacrònics. Chill, la Carlota Rubio i l’Eugènia Güell us ajuden [Llegir+]

5. Juliana Canet: “Si a internet no hi ha català, els adolescents no el parlaran”

Ni Júlia, ni Joana, ni Anna. Juliana Canet (Cardedeu, 1999) és una instagramer i youtuber catalana d’esperit enamoradís i de consciència inconformista. Els seus vídeos parlen d’amors platònics, de la universitat, de shippejar, d’Operación Triunfo o de literatura catalana. Actualment és presentadora al programa Adolescents iCat i estudia el grau en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Alba Granell l’ha entrevistat [Llegir+]

6. FAQs. Lluis Llach, un florero d’emergència

“Quan Lluís Lach parla, el poble escolta”, va dir Cristina Puig, recordant-nos que la conversa amb Llach ja s’ha convertit en un subgènere dins del Preguntes Freqüents, que ha entrevistat al cantautor diverses vegades en poc més d’un any aconseguint sempre el mateix bon resultat televisiu. El secret de l’efecte Llach és una catalaníssima barreja entre fatalisme i ironia que només s’entén amb un llibre d’història del país. Cada setmana, Joan Burdeus ha fet la crítica del programa FAQs de TV3, i aquest és el seu article més llegit [Llegir+]

7. Dietari d’un oficinista antisistema

Aquest ha sigut l’any de l’humorista Joel Díaz, també premi Núvol 2019. Si fa temps que el seguiu a La Sotana o si l’heu descobert a l’APM?, recordeu que abans de saltar a la televisió ja escrivia a Núvol la sèrie Dietari d’un oficinista antisistema, que començava així: “Em dic Joel, tinc 38 anys i sóc un activista antisistema diferent. La meva lluita comparteix amb la resta d’altres lluites contra el sistema capitalista la premissa d’estar perduda a priori i la frustració que això implica, però no compta amb cap de les contrapartides que la resta d’activismes ofereixen als seus militants.” Llegiu tots els articles d’aquest oficinista peculiar aquí [Llegir+]

8. Hipódromo de la Zarzuela, que la festa no s’aturi

Roger Vinton, autor de La gran teranyina, és un investigador perspicaç, que furga en arxius i registres públics per fer aflorar dades que normalment no surten a la llum ni són accessibles sense una recerca tenaç. En aquest article, molt llegit a Núvol, ha despullat les finances del Hipódromo de la Zarzuela, una institució de l’elit madrilenya que financem entre tots [Llegir+]

9. Rosalía, la diferència entre el dir i el fer

“De prometre a complir hi ha molt tros per penedir” és una d’aquelles sentències de la saviesa popular davant la qual l’únic que pots fer és admirar les persones que saben entendre-les a temps. No sé de quina manera cultural i inercial el rerefons d’aquest missatge ha arribat a la Rosalía ni com ha calat en la seva estratègia cap a l’èxit, però ho ha aconseguit: la cantant del Baix Llobregat està marcant el pols de la modernitat en la música pop internacional sense grans declaracions ni discursos, sinó a base de demostrar, demostrar i demostrar. Un article de Clàudia Rius sobre la cantant del moment, que ha tingut un 2019 molt dolç [Llegir+]

10. Per la bona gent, que som nosaltres

El 2019 també ha sigut l’any en què els Manel han tret nou disc. El grup revelació del 2008 ha perfeccionat amb els anys el retrat sorneguer dels catalans joves de classe mitjana i els seus microdesencisos, donant música i lletra a una sensibilitat millenial desencantada però encantada amb ella mateixa d’estar-ho. Els Manel són uns mestres de la ironia i, com tots els que ens hem estalviat recomanar-los a gent que no seria capaç de saltar l’abisme d’experiències que ens separen, a la ironia no s’hi arriba amb la mateixa facilitat que al sentimentalisme. Un article de Joan Burdeus [Llegir+]

11. De Rodoreda a Carmena, un pregó polític

Aquest 2019, la pregonera de les Festes de la Mercè de Barcelona ha sigut Manuela Carmena. L’exalcaldessa madrilenya ha aixecat polseguera amb les seves declaracions al voltant dels presos polítics catalans, als quals precisament ha negat la condició de presos polítics. Al llarg de la història, el discurs inicial de la Festa Major de Barcelona s’ha entrellaçat amb la situació política del país, reflectint diferents punts de vista sobre aquest. En aquest article, Clàudia Rius reprodueix el pregó que Mercè Rodoreda va dur a terme el 24 de setembre de 1980 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona [Llegir+]

12. Què hi fem, encara, a la universitat?

Enguany, la discussió sobre si les universitats havien d’aprovar mesures d’avaluació alternatives per als estudiants mobilitzats ha generat debat als claustres però també a uns mitjans de comunicació àvids de polèmica i confrontació. Més enllà del sainet mediàtic, però, estudiants i docents senten que hauria d’emergir de nou la qüestió sobre quin ha de ser el paper i la funció de la universitat pública. A Núvol n’ha parlat en profunditat el professor i periodista David Vidal [Llegir+]