Catalanofília il·lustrada

“Enamorar-nos d’una llengua, d’una cultura, és enamorar-nos de les persones que ens les fan conèixer. Aquestes persones, avui, són els guardonats i les guardonades”, afirmava Iolanda Batallé, directora de la Fundació Ramon Llull a l’entrega dels premis Internacionals d’enguany. Com cada any, la fundació ha volgut reconèixer la tasca de tres persones que es dediquen a la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Parlem del folklorista nord-americà Michael Mason, la traductora marroquina Annie Bats, i el professor japonès Ko Tazawa.

Michael Mason, Premi a la Promoció Internacional de la Creació Catalana | Foto: Institut Ramon Llull

Michael Mason: la importància de la cultura popular

Mason és el responsable del Smithsonian Folklife Festival que se celebra al National Mall de Washington. Es tracta d’un festival dedicat a posar en valor i compartir la cultura popular de les diferents regions del món. L’any 2018, el festival es va centrar en les indústries culturals i “la cultura de l’associacionisme com a motor per la sostenibilitat de la cultura catalana encaixava molt bé amb el tema”, explica.

És així com, tot i les traves de la situació política d’aquell moment, la cultura popular catalana va protagonitzar bona part del festival amb actuacions musicals i exhibicions populars de diables, grallers o castellers. “L’aplicació del 155 va causar uns retards i complicacions administratives però els professionals de la Direcció General de Cultura Popular i la gent de l’Institut Ramon Llull van ser socis excel·lents. Realment va ser una de les millores experiències de col·laboració que hem viscut”.

Mason no ha nascut a Catalunya, però es declara admirador de la seva cultura pel fet d’estar alimentada i sostinguda per un esperit associacionista generalitzat. Considera aquest aspecte essencial a l’hora de preservar la cultura popular, i en valora els seus resultats positius: “Jo crec que hi ha cada vegada més espais dedicats a la cultura popular a Catalunya, als Estats Units i arreu. A Catalunya hi ha la Direcció General però també centenars d’entitats devotes a diferents expressions culturals locals. Penseu en l’expansió dinàmica del món casteller en les últimes 40 anys. Al nivell mundial, el Conveni per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Intangible de UNESCO (2003) va dedicar molta atenció a la importància del patrimoni immaterial i va fomentar una resposta internacional per a promoure, documentar, sostenir i compartir-lo”.

La Fundació ha atorgat a Mason el Premi a la Promoció Internacional de la Creació Catalana remarcant els dos valors afegits que té la seva tasca. D’una banda, que el festival es realitza als Estat Units, “el més gran escenari imaginable per la projecció exterior d’una cultura”, afirma Vicenç Villatoro. En segon lloc, “perquè rarament la cultura popular es fa un forat en la programació d’esdeveniments. I això demostra que la cultura popular catalana també serveix per explicar coses d’ara”.

Annie Bats, guanyadora del Ramon Llull de Traducció Literària | Foto: ACN

Annie Bats: la traducció com una lluita

El Premi Ramon Llull de Traducció Literària ha estat per la traductora marroquina Annie Bats per l’adaptació d’Ogre de toi (Llefre de tu), de l’escriptor mallorquí Biel Mesquida. Es tracta d’una traducció singular per les dificultats que comporta: “és una obra exigent, poètica i on la qualitat literària de l’original pesa molt”, explica Bats. Villatoro ha destacat la importància de la traducció a la llengua francesa, per tractar-se “d’una de les portes més importants d’entrada al món”.

En la seva ressenya a Núvol, Sebastià Perelló parla d’un “preciosisme depurat” a Llefre de tu, que en dificulta la seva traducció: Bats considera la feina del traductor com “una lluita: la traducció no és només un transport, sinó la relació entre el text original i el de la llengua d’acollida, així com la relació que s’estableix entre traductor i autor”. És per això que Bats ha treballat conjuntament amb Mesquida: “Després d’esgotar tots els recursos lingüístics del diccionari Alcover-Moll, he hagut de recórrer a ell mateix –apunta Bats, en referència a la relació establerta amb l’autor–. A l’original hi ha molt jocs amb la llengua, ressonàncies, ritmes i una tria de paraules que ha d’explicar ell mateix. Si no, per mi serien pràcticament indesxifrables o intuïts”. Per altra banda, l’autora destaca que “l’obra d’en Biel és un homenatge claríssim a la literatura francesa, així que podem dir que amb aquesta traducció ha fet el seu camí”.

Ko Tazawa, Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Lingüística | Foto: Institut Ramon Llull

Ko Tazawa: Catalunya i un japonès

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua. El premiat d’enguany ha estat el professor i traductor Ko Tazawa, per “la dedicació a la catalanística i una feina extraordinària en la creació de vincles entre la llengua i les cultures catalana i japonesa”.

Ko Tazawa és un dels catalanòfils més actius de les darreres dècades. Va ser enviat a treballar a Barcelona quan tenia 25 anys sense conèixer res de Catalunya, però es va interessar molt per la cultura i la realitat política del territori en un moment en què se sometia a referèndum l’Estatut d’Autonomia (1979). Quan va tornar al Japó, va decidir estudiar filologia hispànica i especialitzar-se en Catalunya per dedicar part dels seus estudis a escriure sobre Catalunya des d’ulls japonesos i a traduir al japonès obres cabdals de la literatura catalana, com ara Jesús Moncada, Albert Sànchez Piñol, Quim Monzó, Josep M. Espinàs, Manuel de Pedrolo o Montserrat Roig i també ha fet possible que llegim en català autors com Yukio Mishima.

Al seu llibre Catalunya i un japonès, Ko Tazawa parla del desconeixement generalitzat de Catalunya al Japó. Tot i que amb els Jocs Olímpics del 92 Barcelona es va situar als mapes internacionals, al Japó encara hi ha cert desinterès pel territori català: “Sí que coneixen Gaudí i el Barça, i això els fa tenir interès, però no gaire més enllà d’això. Per això he tingut la voluntat de fer llibres sobre la catalanitat del Barça o de Gaudí, intentant relacionar els seus interessos amb la qüestió catalana”, explica el traductor en una entrevista de l’Institut Ramon Llull. Amb la seva tasca de traducció i divulgació, el professor fa de pont entre dues cultures allunyades i desconegudes entre elles.