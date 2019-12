Ara que ve Nadal i estem a punt de matar el gall, no estigueu tan segurs que a la tia Pepa li’n donareu un tall: potser s’ha tornat vegana. I va, acceptem-ho ja, que a part dels torrons i dels galets, el veganisme és a sobre la taula des de fa temps: almenys a Barcelona, els vegans ja poden anar als restaurants sense haver de passar per la frustració de buscar ticks de color verd pels menús que indiquen que tenen una trista amanida (en un 50% de possibilitats) o una amanida amb tonyina (l’altre 50%). Perquè per qui no ho tingui clar, les persones vegetarianes no mengen ni carn ni peix. I les veganes, ni carn, ni peix -ni tonyina-, ni res d’origen animal. És a dir, ni llet, ni formatge, ni ous. No, fuet tampoc.

Espirals de cigrons amb salsa blanca © Míriam Fabà – Veganeando.com

En qualsevol cas, imagineu-vos com ha de ser sobreviure el dia que tothom menja caldo d’escudella amb ossos d’animals, torrons fets amb llet i un tall de pollastre. Però seguint la consigna “pau i amor” nadalenca, parlarem del tema sense excloure ni carnívors ni vegans: cal comprensió, i ara que és Nadal i som solidaris amb tot -menys amb els animals- estaria bé parlar de l’únic tema amb prou potencial per competir amb els debats polítics– i pam.

Com s’ho fan les persones veganes per Nadal? El primer error és pensar que ho passen malament perquè no poden menjar carn d’olla. No és que no puguin; no volen, que és molt diferent. Per tant, l’obstacle no és el menjar -la verdura no deixa d’existir per Nadal-, sinó aquelles persones que no s’han plantejat deixar de menjar carn i sentint-se qüestionades pels vegans els surt una intolerància auto-defensiva que es tradueix en frases com “El Nadal sense la carn d’olla no és Nadal”, o a un qüestionament constant: “Però no menges ni un tros de formatge? Que radical”, o “Les plantes també pateixen, no ho sabies?” I tu ves parlant del canvi climàtic, del patiment dels animals i de la contaminació que genera el pet d’una vaca. Que “jo no sé què faria si no existís el fuet.”

“El que més costa és callar”, diu una de les fonts veganes consultades. “Nosaltres acceptem que ens veuen com les rares, però callem molt. Al final és qüestió d’ideals, i tothom en fa broma. Nosaltres no volem alliçonar, només que és frustrant veure que menjar un cadàver està tan normalitzat.”

Pa de pessic amb aranyons frescos © Míriam Fabà – Veganeando.com

El Nadal és un dels capítols de les múltiples aventures veganes, però amb la diferència que has de compartir molts àpats amb gent no vegana. Ets la rara avis que ha de dir “no” a la croqueta de la iaia que tothom -menys tu- porta tot l’any esperant. “I encara has de sentir com diuen “això tampoc ho pot menjar, pobreta”. I tu penses: pobres ells, que tindran problemes cardiovasculars.”

Però el Nadal vegà no és només el dinar del dia 25. Els pessebres vivents són un altre tema, perquè fan servir animals per la recreació, o les fires de Nadal que tenen atraccions de muntar ponis, o els regals, ja que molts són d’origen animal o no són sostenibles. Pel que fa als torrons, estigueu tranquils, que n’hi ha de vegans, i no només això: també tenen plats especials que fan molt bona pinta: crema de castanyes i moniato, creps de verdura i salsa de bolets, seitó farcit de pinyons i orellanes, o pebrot escalivat amb hummus de diferents tipus -ara fan hummus de tot-.

Sigui com sigui, és Nadal al meu cor quan somrius content de veure’m, no quan et veig menjar una cuixa de pollastre o tofu passat per la paella. Potser arribarà el dia que vindrà Nadal i a la tia Pepa li donareu un nap, i a més sereu tres veganes, un celíac, una intolerant a la lactosa i dos flexiterians a taula. I què? Tot sigui això i Bon Nadal a tothom, que el que és important és estar junts.