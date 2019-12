FAQS nadalenques per a millennials

Hem acabat obrint aquest apartat al nostre web després de moltes sol·licituds. Sembla ser que la gent no està tan preocupada per quin caldo imita millor el de la iaia, sinó per sobreviure a l’interrogatori familiar. Aquí teniu resposta a les preguntes més freqüents dels dinars i sopars de Nadal, però com que cada família és un món, si teniu més qüestions no dubteu en contactar-nos. Tenim atenció al client cada dia les 24 hores, excepte el 24, 25 i 26 de desembre. Si per casualitat aquells dies us sorgeix un dubte d’emergència, espavileu-vos com pugueu i escriviu-nos després, que ho afegirem a la llista per l’any vinent. Amb la vostra solidaritat, el Nadal és més autèntic. Bon Nadal a tothom!

* Ens consta que també hi ha gent que utilitza aquesta secció del nostre web per extreure’n temes de conversa.

Guia per a sobreviure les preguntes freqüents nadalenques | Il·lustració: Silvana Casuccio

“I què, com van els/les nòvi@s?” (si ja tens parella, passa a la següent pregunta)

Altres insinuacions que volen dir el mateix: “i no ha vingut ningú interessant per l’oficina?” / “I què, hi ha algú guapo/a l’escola?”

Segons tinguis ganes o no de parlar del tema, o dius la veritat o recorres al típic “estem molt malament, ningú val la pena” o “ara tinc tanta feina que no estic per aquestes coses.” Si no, pots posar-te a parlar del poliamor, que segons a quina família, hi ha tema per tot el dinar.



“I quan us caseu?”

Típica pregunta incòmoda, si es fa just quan la parella és al davant i esteu en aquell punt que cap dels dos sap què dir, o pitjor, només és un dels dos que no sap què dir. Ho pots solucionar amb un “ui… estem al segle XXI”, desviar de vista i canviar de tema. Amb la següent pregunta, per exemple.



“Ja et veig a Instagram, eh? Que bé que t’ho passes.”

Aquí no saps si es refereix al dia que vas anar a la Fageda d’en Jordà o a aquella nit que vas sortir de festa i no acabes de recordar. A més, amb alta probabilitat s’ha dedicat a llegir tots els comentaris i a investigar amb qui et fas i et deixes de fer. El millor és centrar-se en un viatge que hagis fet (“oh, és que Portugal és molt maco per fer-hi fotos…”) o passar la pilota al seu terreny (“gràcies, vaig veure que vas estar a Andorra la Vella, tu.”) Si ets jove, creua els dits perquè no derivi a un “m’has d’ensenyar com fer un story d’aquests, que sempre ho vull fer i no sé mai com.” Si és el cas, consulta la guia didàctica Com ser millenial i saber-te explicar 50 vegades.



“Què tal la filla de la cosina segona del teu pare? Ai, li deu fer un fred per Igualada!”

El teu pare té cosina segona? Per si de cas, dius que sí, que es veu que fa molt de fred per Igualada, i que ella està bé, cada vegada més gran. Aproximadament un 50% de les converses d’aquest estil acaben amb un “dóna-li records”. Tu respon “seran donats” encara que t’acabis d’inventar la seva vida.



“Com va l’escola / la universitat?”

Típica pregunta que pots esquivar ràpidament amb un “uf, tinc exàmens al tornar i no hi vull ni pensar” o “m’han posat molts deures aquest Nadal i m’he après un poema.” Això últim no ho diguis si no vols que et facin pujar a la cadira a recitar-lo.



Recordeu quan…? (+ la mateixa anècdota de sempre)

Segons els anys que tingueu, l’anècdota ja comença a no fer tanta gràcia. Beveu vi i ja està.



Què tal les vacances?

La típica resposta és “massa curtes.” Pots parlar cinc minuts sobre els dies de vacances que et queden i com te’ls vols organitzar, encara que a ningú li interessi.





Amb la política -com sempre- no ens hi volíem posar, però com que ens el demanen contínuament, hem decidit desenvolupar un apartat per intentar oferir arguments sòlids de cada ideologia. De moment no ens en sortim, però ho estem treballant amb els i les millors professionals, i hem obert una convocatòria per aconseguir bons sofistes que ens hi ajudin.



Mentrestant, a continuació oferim un llistat de preguntes gens freqüents, per si no tens ganes de tenir conversa:



– I què en penses del nou d’en Jordi Nopca?



– Al final com va acabar el tema MACBA i el CAP?



– Aquest 2020 la programació del CCCB pinta bé, no trobes?



– Heu vist el nou web de Núvol? (Si per casualitat algú t’ho preguntés, el millor que pots dir en aquest cas és: “està molt bé!”)