Estimats reis: sóc una impostora

Estimats Reis. No, espera. Estimats Reis d’Orient. Millor? Tants anys que ho fem i encara no he après la cantarella. I ja tinc una edat. Però és que a mi aquestes festes m’estressen. Tinc clar que no vull odiar el Nadal, m’hi nego. És clixé, de generació x i ja fa uns anys que el gag no fa gràcia, com ells. Ara, puc dir que m’encanta? No. Arriba Santa Llúcia i jo ja el sento als dits, als peus i a la boca de l’estómac, a les temples i, sí, també en aquella punxada al cor que ja sé que en realitat deu ser al pulmó però que a mi em sembla que m’hi hagi de quedar. I no és que em molestin les trobades, ni els dinars, ni veure la família. Ni tan sols aquesta mena de phoskitos de sorra fina que són els polvorons. A mi el que m’angoixa és el tema dels regals. Fer-los està bé. Et plantes al Tiger i, com un déu alçant la tarja de dèbit, et montes un judici final: tu, mare, et guanyes el cel, tu, cosineta vas als llimbs, que fa mesos que no em fas cap like, i per tu, oncle, uns draps de cuina i gràcies, a veure si aquest any ajudes a la tieta. Però rebre’ls, ah, això és una altra història. I que t’obliguin a demanar-los per carta? Terrible. Estimats reis, aquest any voldria això i allò. Però, m’he portat prou bé, per merèixer això i allò?

Quan era petita aquest pensament m’assetjava durant tot el desembre, com un advent de l’horror. Als vuit anys, entre tots els nens de la classe vam fer una postal de Nadal pels estudiants de l’Índia que havíem apadrinat amb l’associació de pares i mares de l’escola. Coses dels dos mil. La professora Maria José, que aquell estiu ens havia fet el favor d’anar a Calcuta per a dur als nens en qüestió els llapis, gomes i colors que havíem reunit entre tots, ens va voler explicar el que havia vist allà aprofitant el discurs trimestral del mestre. Perquè, si ara, de grans, tenim el discurs del Rei, aleshores teníem el discurs del mestre, que sense que haguéssim cremat contenidors ni votat absolutament res, ens feia saber que érem la pitjor classe que s’havia vist mai al centre. Cada any, no fallàvem, sempre apuntant més alt.

En l’edició d’aquell any, la Mariajo ens repetia com d’afortunats n’érem, tots nosaltres, de poder viure un Nadal en l’abundància i el materialisme sense fre d’occident, i això que no sabíem ni estar més de cinc minuts en silenci. Ens va assegurar que aquells nens, en canvi, sí que sabien portar-se bé, i només amb els llapis, gomes i colors que els havia dut ja creien molt més que nosaltres. Ens va dir que havíem de pensar en aquelles criatures de l’Índia, en com n’eren d’agraïdes, i ser ben conscients del que suposava la nostra carta als reis abans d’enviar-la.

Com que jo de petita ja apuntava a redactora de Vice, només arribar a casa vaig agafar la calculadora per sumar el preu de tots els joguets que entre la meva germana i jo havíem encerclat del catàleg del Corte Inglés d’aquell any. No recordo la quantitat, i segurament llavors tampoc la devia entendre, però aquells números van suposar aital xoc que vaig procedir a tatxar totes les joguines sense pensar-m’ho, davant l’horror de ma germana. Lluny del final amb moralina de culpa blanca que devia buscar la professora, allò va acabar amb la germana plorant, seguit de l’escridassada dels pares per haver donat a entendre a la petita que aquell Nadal només tindria carbó perquè uns nens de l’Índia se li emportarien tots els regals. “I a sobre, racista” em van sentenciar.

La cosa és que, de llavors ençà llavors, any rere any, quan havia de fer la carta als Reis ja no em veia en cor de demanar res. Havia estat prou bona nena? Com podia voler una pilota, si hi havia nens a l’Índia caminant quilòmetres i quilòmetres per arribar a l’escola i en canvi jo portava tres setmanes dient que tenia mal de panxa per no fer educació física? Als informes, els professors deien que el meu rendiment era correcte, però que si m’hi esforcés, podria ser excel·lent. Quin seria, un regal correcte? Un joc de samarretes interiors? Com tenien tan clar que no estava fent tot el que bonament podia, ja? Arribaria a ser mai prou? Ara que no sóc nena i cap patge espera la meva carta, moriria per poder demanar uns mitjons nous, una paella, aquell detergent car que m’agrada i un parell de brics de llet d’ametlla. Al final resulta que el veritable regal va ser la síndrome de l’impostor que vàrem adoptar tots plegats en el viatge de fer-nos grans.