Open Think Tank per repensar la performance

L’Estruch, la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell, està tancada per vacances. Divendres passat va ser l’últim dia d’activitat a la nau. Per celebrar la fi de la temporada i l’arribada d’un nou any, s’hi va celebrar una jornada entorn de les performance artístiques. L’Open Think Tank volia ser un espai per a la reflexió i el debat sobre les arts performatives i les seves perspectives de futur en la nova dècada. Un espai participatiu, de confluència entre creadors, apassionats i gestors de les arts en viu, on també es posés sobre la taula el paper de la NauEstruch com a taller i residència d’artistes escènics a Sabadell.

‘Instrucciones para vivir’, una instal·lació d’Itsaso Iribarren i German de la Riva. Foto: Helena Perelló

Una quinzena de persones varen compartir un dia a la fàbrica, participant en diverses activitats entorn de la qüestió. Varen dedicar el matí a tres tallers dirigits, respectivament, per Judit Vidiella, Alexandra Laudo i Óscar Cornago. Vidiella s’especialitza en belles arts, pedagogia cultural, estudis de performance, teories del cos i pràctiques feministes. Així, la taula de debat que ella va plantejar vinculava feminisme i performance. A continuació, la proposta d’Alexandra Laudo, comissària independent, posava la NauEstruch en primer pla, analitzant el paper d’espais de creació com aquest en el moment actual de la performance artística. Finalment, Óscar Cornago, investigador del CSIC i membre d’Arte-a, gestionà el tercer taller, en el qual es replantejava el mateix concepte de performativitat en el si del segle XXI.

Pausa per dinar. Alguna gent va marxar a casa, però uns quants es varen quedar a L’Estruch fins que el sol ja havia marxat. Al bar, dinaren en comunitat artistes, organitzadors, ponents i algun encuriosit. Primer menjar i després prendre cafè. Un parell d’hores d’interrupció de les activitats, però de permanència del debat i la conversa lligada a les arts en viu. Abans de les cinc de la tarda, hora prevista de represa de les activitats, tots ja eren a la sala. Una assistent, també artista, comentava les seves darreres performances, mentre acabaven d’arribar algunes persones més per atendre la programació.

Arribades les cinc de la tarda, Óscar Cornago va encarregar-se de transformar la conversa en una petita conferència protagonitzada per ell mateix. Sense aixecar-se de la cadira i sense necessitat de pantalles ni projeccions, va treure uns quants folis impresos d’una carpeta transparent. “Éste es mi Power Point” bromejava. La primera “diapositiva” era un full en blanc amb aquest missatge: “¡Lo público es de todos, ánimo!”. És possible que ben pocs entenguessin a què es referia Cornago amb aquell missatge, però el ponent es va encarregar d’aclarir que, precisament, reflexionar sobre “lo público” és l’objectiu de la performance. I que pot, també, ser una manera de sostenir el que és públic en públic.

El concepte ‘sostenir’, cal dir, és possiblement el que més va destacar Cornago. Així reflexionava sobre el mateix: “¿Qué sostenemos y qué nos sostiene?”. Més qüestions com aquesta varen ser presents durant l’hora que la seva veu va monopolitzar l’espai sonor de la sala. Qüestions que més endavant varen ser represes per l’auditori, debatudes, acompanyades i explicades de manera alternativa. Qüestions disperses, lligades a l’art però des d’un punt de vista filosòfic. Tot plegat convidava a plantejar-se que el límit entre l’art i la filosofia pot ser, a vegades, ben difícil d’identificar.

Assistents a l’Open Think Tank de L’Estruch. Foto: Helena Perelló

A les sis de la tarda, va arribar el torn d’Alexandra Laudo. La comissària artística va parlar des del punt de vista de qui no és artista però està constantment en contacte amb les arts i els creadors. Va titular la seva xerrada ‘Hablad, hablad, malditos’ i la va centrar en la Lecture-performance –conferència performativa en català– com a format de performance artística. Aquest tipus de performance consisteix a explicar l’obra artística mitjançant el discurs oral. Laudo va reflexionar sobre aquest format com a forma expressiva, remarcant-ne el vincle amb l’storytelling, la semiòtica, el recital poètic i inclús el discurs polític. Els límits, de nou, són difosos.

La ponent va ser molt clara pel que fa a les possibles motivacions que poden conduir un artista a expressar-se mitjançant la lecture-performance. Va enumerar i explicar les següents: la pedagogia crítica o l’ús del discurs oral com a alternativa a la institució educativa; la condició narrativa dels humans, que necessitem el relat per sobreviure, com la princesa Sherezade a Les mil i una nits; la reivindicació de l’autoria de l’obra; la revisió històrica; i l’antiescriptura, és a dir, l’ús de la llengua oral com a rebuig a la comunicació escrita.

El torn de paraula de l’Alexandra Laudo va ser més breu que el del seu company, ja que la següent activitat requeria certa pressa per començar. Marc Vives i Fernando Gandasegui havien elaborat El resto, performance que va començar de manera dissimulada, sense que gaires sabessin que l’art ja estava en marxa. Els assistents a les ponències havien d’esperar al bar abans de començar.

‘El resto’, una performance de Marc Vives i Fernando Gandasegui. Foto: Helena Perelló

Allà, mentre xerraven o miraven el mòbil per un moment, una televisió projectava el karaoke de la cançó “Porque te vas” de Jeanette (1974). Però les oïdes no aconseguien trobar la melodia que hauria d’acompanyar la imatge. Primer detall curiós. El segon va arribar en forma de tres ampolles de cervesa trencades a terra. Unes Brewdog Punk IPA –cervesa artesanal escocesa– varen impactar ben a prop dels peus d’alguns dels assistents que xerraven en rotllana. I, de sobte, una pista es va escapar a un dels organitzadors. Una fotografia ràpida de les cerveses a terra. Perquè voldria aquell home fer una foto a quatre vidres trencats?

Tothom va començar la marxa. Marc Vives i Fernando Gandasegui havien demanat al públic de la seva performance que seguissin les portes obertes que trobessin a L’Estruch. Això passa per dos edificis diferents i una carpa de circ. El primer va ser sortir de l’edifici del bar i caminar cap a la carpa, on algú muntava una bateria al mig de l’escenari, a les fosques. Les portes obertes van conduir els participants cap a l’edifici principal. Cerca per tot el pis de baix. Res. Escales amunt, exploració pel pis de dalt. Que la porta del lavabo de les dones estigui oberta és part de la performance? Probablement no. Passes perdudes per un camí poc definit. I rumb cap als bucs d’assaig. Al final del passadís, un dels bucs tenia la porta oberta. Dins seu, hi descansava una bateria, il·luminada per una llum vermella. Aquest cop sí que sonava música. Bé, el repicar de la bateria. Però estava pregravat. Ningú estava tocant aquella bateria.

Fora del buc de nou, escales cap a baix, les portes marcaven la ruta cap a l’entrada del darrere de l’auditori de L’Estruch. Els participants varen entrar-hi trepitjant l’escenari. Mirant el seu entorn, varen dirigir-se a les cadires. La llum tornava a ser vermella i sobre la tarima descansava un plat de bateria. Aleshores algú va pitjar el ‘play’ d’algun aparell i la música de la cançó de Jeanette va començar. Recordeu el karaoke silenciat de “Porque te vas” al bar? Es veu que el so s’havia perdut per la fàbrica i just ara arribava a l’escenari principal. I una segona no-coincidència va ser detectada pel públic: els vidres de les Brewdog Punk Ipa trencades ara descansaven davant l’escenari. Això marcava el punt i final de la performance? Tenen les performance un final gaire clar? És possible que no.

La següent, per exemple, ja feia tot el dia que estava en marxa. Instrucciones para vivir d’Itsaso Iribarren i German de la Riva tenia forma d’instal·lació. Consistia en la disposició d’una sèrie d’objectes quotidians en una sala, d’una manera no convencional. Jerseis, pantalons, sabates, gespa artificial, bosses de plàstic, i inclús la representació d’un cos d’una persona. L’escenografia va ser acompanyada de dos actes que volien oferir més al públic.

El format instal·lació responia a la idea de laboratori, ja que, segons Iribarren, és un projecte inacabat i la investigació continua. Investigació sociològica, cal dir, que passa per analitzar els comportaments del públic i la seva interacció amb els materials exposats. La temàtica tractada va molt lligada a la idea d’instrucció. Iribarren i de la Riva començaren a reflexionar sobre el concepte de forma genèrica, relacionant-lo, per exemple, amb les instruccions que hi ha en qualsevol aparell o màquina. Però van arribar a la conclusió que les instruccions també eren una mena de lleis que dicten una manera de viure. Així que van recollir alguns elements que convidessin a reflexionar sobre quines són les lleis que regeixen la manera de viure de la gent en societat.

La jornada Open Think Tank, perspectives per la performance dels anys vint, es va tancar amb un darrer format de performance: un concert. A les nou del vespre, Nara is Neus va fer-se seu l’auditori de L’Estruch i el va omplir de música electrònica i imatges projectades en una pantalla. Amb tot, la proposta era una obra audiovisual, en què el visual i el sonor són complementaris. A la pantalla, formes canviants i gravacions d’un trajecte per una carretera buida. Pels altaveus, sons hipnòtics i onírics, força experimentals i ben poc melòdics. Poca gent, però, va aguantar fins al final de la jornada. En arribar el torn de Nara is Neus, la majoria dels participants ja havien marxat cap a casa. Malgrat això, les activitats varen tenir un bon seguiment al llarg del dia, i els participants es van mostrar molt interessats en el tema. Per sobre de tot, els organitzadors varen aconseguir el seu objectiu: oferir un debat sobre les perspectives de futur de la performance, repensar la performance com a art en general i comprendre quin és el paper de la NauEstruch, com a espai creatiu, en el context de les performances artístiques a Sabadell.