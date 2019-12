Llum al modernisme

El Recinte Modernista de Sant Pau torna a il·luminar-se per Nadal. Novament, el mapping La llum de Sant Pau es configura com l’espectacle central de la programació, que compta amb el públic familiar com a protagonista i combina activitats infantils amb visites dirigides a un públic més ampli.

Mapping de Nadal a la façana del Pavelló de l’Administració | © Robert Ramos

Un any més, el mapping ret homenatge a la figura i obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. Enguany, entre llum, música i color, s’hi estrenen referències a la industrialització, coetània al modernisme, amb grans peces industrials que dialogaran amb l’arquitectura de la façana principal de l’edifici. Aquesta proposta ja consolidada en la Barcelona nadalenca es projectarà gratuïta i diàriament del 21 de desembre al 6 de gener, de 18h a 22h, amb passis gratuïts cada mitja hora. Així, el Recinte Modernista amplia les jornades de projecció amb l’ànim d’oferir continuïtat a la mostra durant tots els dies de vacances. L’Eugènia Güell va visitar el mapping de l’edició passada i en parla en aquest article a Núvol.

El Recinte no descuida els més petits, que podran gaudir d’un parell d’espectacles que barregen esperit nadalenc i música. Barcelona Clarinet Players i La Carla i el Quintet Quatre +1 ens descobreixen les dues propostes: per una banda, els primers oferiran el concert El viatge d’en Till inspirat en Till Eulenspiegel, una figura tramposa del folklore alemany, i en la sonoritat d’obres de Rossini, Bach i Strauss, entre d’altres; per altra banda, La Carla i el Quintet Quatre +1 ens conviden a un contacontes que ens porta de viatge cap al món que va imaginar Txaikosvki en el ballet del Trencanous, per això no és estrany que l’activitat dugui també el nom de El Trencanous.

El viatge d’en Till | © Recinte Modernista de Sant Pau

La programació d’enguany també incorpora noves visites teatralitzades que ens permeten explorar la història de l’antic hospital. Durant els caps de setmana del 21-22, 28-29 de desembre i 4-5 de gener, els participants podran conèixer l’episodi del trasllat de l’antic hospital medieval a l’hospital modernista i la planificació de la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per aliar l’estil modernista amb les urgències mèdiques del segle XX.

Tanmateix, també es contemplen visites familiars lliures per a totes aquelles famílies que vulguin visitar l’espai al seu aire. A partir de proves, un llibret i un plànol il·lustrats, els infants podran descobrir les cinc principals claus del modernisme i la trajectòria de l’antic hospital.

Podeu consultar la informació completa de la programació nadalenca aquí.