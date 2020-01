L’art s’acomiada de Joan de Muga i Ernesto Ventós

El món de la cultura ha lamentat aquest principi d’any la mort de dos referents del món de l’art i la creació contemporània. D’una banda, el galerista i editor Joan de Muga, impulsor de la Galeria Joan Prats de Barcelona i d’Edicions Polígrafa. El departament de Cultura ha transmès el seu condol aquest dijous per la pèrdua d’una personalitat que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2015 per la seva trajectòria de compromís amb la creació contemporània. Des del 1976 va estar vinculat a la Galeria Joan Prats i va destacar per la promoció internacional d’artistes catalans. D’altra banda, ha mort aquest dimecres Ernesto Ventós, col·leccionista, químic i perfumista dedicat a la recerca d’obres d’art que suggerissin memòries olfactives. L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha assegurat que “el món de l’art i la creació contemporània catalana perden dos referents”.

