La història de Barcelona en 100 objectes

Barcelona Flashback és una exposició de síntesi, amb una metodologia d’inspecció d’objectes, arquitectures, barris i paisatges. Amb un innovador mètode de lectura històrica, el MUHBA ens proposa resseguir el passat de la ciutat, des dels romans fins al segle XXI, en tan sols una hora.

D’entrada, un mirall ens introdueix els batecs de Barcelona en onze verbs. En aquest punt, el visitant encara té temps de fer-se enrere, però, si és una mica curiós, no es podrà estar de fer un cop d’ull a les entranyes d’una ciutat que ha estat un dels eixos vertebradors de l’Europa d’avui. Capbussar-se en la història suposa compartir la ciutat amb qui la va habitar al llarg dels segles. Per tant, no només podrem conèixer com va ser la Barcelona del passat, sinó també què s’hi feia, què s’hi coïa i per a què lluitaven els barcelonins d’antany.

Trobem les respostes a tots aquests enigmes en els objectes exposats, que constitueixen la segona part del recorregut. Imatges, objectes i documents de tota mena són eines que ens ajuden a explicar-nos d’on venim, qui som i a on anem. I és que, pel sol fet de ser triats pel museu, els estris que s’exposen adquireixen una singularitat.

A partir d’aquí, el visitant pot optar per anar més enllà i construir relats en els quals els objectes que conformen la història són interrogats pel museu i dialoguen amb els grans canvis geopolítics que ha viscut la ciutat, la Barcelona romana, l’episcopal, la de la plaça forta de frontera, la capital comtal i la d’una monarquia mediterrània, la de metròpoli fabril, la ciutat global….

El fet de presentar la història de la ciutat a partir d’una sèrie d’objectes, des del temps de Barcino fins a la Barcelona del segle XXI, no crea per si sol un relat de la ciutat, però suscita noves preguntes, i els objectes triats serveixen per explicar per què Barcelona ha estat una de les poques ciutats que ha dut a terme la revolució mercantil medieval i les fases successives de la revolució industrial moderna, amb un segle XX molt creatiu i socialment convuls. Abordar històricament la resiliència i els canvis en la societat urbana ens interpel·la també sobre el nostre temps i els nostres desitjos de futur.

A partir d’una visió general, però analítica, del temps de Barcino a l’era industrial, arribem a la sala dedicada a l’època contemporània. Aquí, objectes com una pistola de l’època del pistolerisme, una màquina d’escriure o diferents cartells de la Guerra Civil ens situen en un dels moments històrics més dramàtics de la història de Barcelona.

Seguidament i havent pogut construir un relat del Cap i Casal, el visitant arriba a una sala que proposa una immersió en la vida urbana de la ciutat. La intenció és la de simular un recorregut per les diferents Barcelones, que constitueixen una ciutat amb tanta història com realitats. Tanmateix, Barcelona és el resultat d’una vida urbana de més de dos mil·lennis: així ho mostra el documental Arquitectures de Barcelona.

A més a més, la ciutat també és el resultat de la profitosa industrialització del segle XVIII, que va desembocar en una gran metròpoli europea, amb les seves diferències internes, com mostren les cartografies del segle XX. Per si no fos prou, s’ofereix la possibilitat de consultar la Carta Històrica de Barcelona, que recorre la història de la ciutat des de la fundació romana fins a l’any 2010, a través de 26 cartografies georeferenciades, comentades i dotades de capes temàtiques. La Carta ens atorga les dades més recents dels estudis historicoarqueològics, les vistes en pintures i gravats, etc.

Barcelona Flashback també connecta les diferents Barcelones que constitueixen la ciutat d’avui amb Europa. A través del planetari Europa inter urbes, elaborat per diversos museus de ciutat del continent com el de Barcelona, podem consultar un material audiovisual cabdal per entendre el creixement de la ciutat comtal.

Un altre àmbit, anomenat llegir patrimonis, planteja travessar el pas de ronda de la muralla, que fins ara no es podia visitar, i saltar al món urbà, amb una lectura paisatgística centrada en la deconstrucció de la plaça de Ramon Berenguer el Gran i el barri Gòtic. També, seguidament, topem amb un espai dedicat als paisatges que ens permet entendre que les topografies socials, econòmiques, polítiques i culturals s’assenten en el plànol de la ciutat, on les vies o carrers delimiten els «intervies», o «espais entre vies», amb edificis i àmbits no edificats.

El colofó final de l’exposició és el rellotge dels flamencs, amb la seva màquina de comptar el temps, els quarts i les hores, entre memòria i història. És el primer cop que els visitants del museu poden veure aquest rellotge.

Aquesta és la història d’una ciutat que avui podem recórrer i interpretar tot llegint els seus paisatges. Ben entrat al segle XXI, Barcelona es continua transformant.