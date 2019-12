Nadal Modernista

Els enclavaments modernistes de Barcelona han preparat tot d’activitats per amenitzar aquestes festes, des de concerts a visites guiades, fins a tallers i vídeo mappings. A Núvol us les expliquem totes:

La Pedrera

Un cau de mil secrets © La Pedrera

A més a més del concert de la Barcelona Big Blues Band & Myriam Swanson (20/12) i del de la Maria del Mar Bonet (27/12), La Pedrera bullirà d’activitat aquestes festes. Al llarg de diversos matins, del 14 de desembre al 4 de gener, us conviden a cercar els animals que s’amaguen darrere de la seva arquitectura i a crear decoracions nadalenques ben gaudinianes. Però el plat fort arribarà el 30 de desembre a la tarda. A partir de les 16 h, La Pedrera s’omplirà de màgia i teatre amb els hologrames de la Cia. Holoqué, el bagul màgic de l’Andrew, la despistada pallassa Bleda i el musical Un cau de mil secrets especialment creat per a l’ocasió per Joan Vives i Piti Español.

Recinte Modernista de Sant Pau

© Robert Ramos | FPHSCSP

Torna una de les cites ineludibles del Nadal barceloní: el mapping del Recinte Modernista de Sant Pau que ret homenatge a la figura i obra del genial arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Com a novetat, enguany s’hi incorporen referències a la industrialització, coetània al modernisme, amb grans peces industrials que interactuaran amb l’arquitectura de la façana principal del Pavelló de l’Administració. El mapping es projectarà cada dia, del 21 de desembre al 6 de gener, de 18 h a 22 h, amb passis gratuïts cada mitja hora. I si voleu descobrir la història d’aquest antic hospital, no us perdeu les visites teatralitzades que es faran els caps de setmana de Nadal.

Casa Amatller

Aquestes festes la Casa Amatller es converteix en un Calendari d’Advent; cada dia anirà descobrint, a Instagram Stories @casamuseuamatller, fotografies del fons de negatius de l’Institut Amatller d’Art Hispànic per conèixer com celebràvem el Nadal a la primera meitat del segle xx. A més a més, la Casa estarà plena de sorpreses, com una recreació de la taula de Nadal de la família Amatller o un Pessebre muntat amb els cromos antics de Chocolates Amatller. La Teresa Amatller i la seva governanta, us n’ensenyaran tots els secrets a les visites teatralitzades dels divendres i dissabtes tarda. Els dilluns i diumenges hi haurà manualitats i batuts de xocolata per a tothom.

Palau Güell

El 22 de desembre el Palau Güell us convida a passejar amb Antoni Gaudí i el matrimoni Güell-López per aquesta obra declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat. Descobrirem les anècdotes que amaga la casa del gran mecenes de Gaudí, i aprendrem els problemes que va suposar la seva construcció. Els dissabtes 28 de desembre i 4 de gener toca fer manualitats: el 28 farem llufes modernistes per al dia dels Sants Innocents i el 4, Reis Mags de trencadís. Totes les activitats són a les 11 h. I els divendres a les 18 h, no us perdeu el fascinant Parabòlic Gaudí, un mapping que es projecta, sincronitzant-se amb música de l’orgue familiar dels Güell, a la cúpula del Palau.

Casa de les Punxes

Si voleu passar el Nadal en família, la Casa de les Punxes ha preparat activitats ben especials. El 27 de desembre, a partir de les 19 h, podreu gaudir del Microteatre a les Punxes, una visita dinamitzada pel mateix Josep Puig i Cadafalch on trobareu diverses escenes costumistes vinculades a la història de la casa i a l’època de la seva construcció. Durant aquestes festes també gaudireu de descomptes especials per a famílies a la web del monumental edifici, com ara el Kit Explora les Punxes, pensat especialment per als més petits, amb activitats dissenyades per a ells i preus rebaixadíssims per als seus acompanyants; els menors de 7 anys tenen entrada gratuïta.

Casa Batlló

Des del 2 de desembre, i durant un temps limitat, la Casa Batlló ens sorprèn amb les seves Nits de Lluna, unes visites nocturnes, plenes de sorpreses, que ens submergiran dins la màgia d’Antoni Gaudí i ens permetran veure la Casa Batlló com mai l’havíem vist abans. Equipats amb un kit de frontal i audioguia, descobrirem els secrets de la casa en un viatge immersiu a les fosques que finalitzarà amb una copa de cava al seu saló principal. La primera visita és a les 20.30 h i l’última a les 22.30 h, els nens menors de 7 anys tenen entrada gratuïta i hi ha promoció especial per als residents a Catalunya. Aquest Nadal, les nits són vostres a la Casa Batlló.