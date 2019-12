Nadal en família

Nadal és època de retrobaments familiars, de vacances escolars i d’infants entusiasmats pels regals. Núvol ha seleccionat algunes de les activitats familiars més destacades que podreu dur a terme aquestes festes amb els més petits de casa:

Teatre La Puntual

© Teatre La Puntual

Coneixeu La Puntual, l’únic teatre de titelles amb programació estable de Barcelona? Aquest espai escènic, el més petit de la ciutat, hereu del mític Teatre Malic, fa més d’una dècada que, cada cap de setmana, delecta tothom amb els seus espectacles familiars, protagonitzats per titelles, marionetes i ombres xineses. Fins al 30 de desembre podreu veure la seva versió de Greta la Rateta… que escombrava l’escaleta, on Greta és una artista de circ que decideix invertir el seu dineret per crear un gran espectacle i convoca una gran audició per trobar qui treballarà amb ella. Serà el Gall Ventríloc? El Porquet Ballarí? El Gos Domador? L’Ase Mag? O el Gat Hipnotitzador?

El Poble Espanyol

El Poble Espanyol celebra el Nadal del 21 al 29 de desembre. Màgia, alegria i il·lusió ompliran els carrers d’aquest espai emblemàtic de Montjuïc amb activitats per a tota la família que recullen el bo i millor de cada tradició nadalenca. Pels més menuts, el món màgic del Tió, la casa del Pare Noel i la dels Reis Mags; per als més grans, una mostra gastronòmica amb productes de proximitat, cerveses artesanes, tastos i maridatges. I també food trucks, roller disco, un bosc dels desitjos, l’arbre dels xumets, espectacles de circ, música en directe… i molt més! Com a novetat d’enguany, arriba l’espectacle Euphoria, que combina dansa acrobàtica, teatre, circ i màgia.

Museu Etnològic

Voleu viure un Nadal ple d’aventures i descobriments fascinants? El Museu Etnològic i de Cultures del Món us convida a escoltar contes d’aquí i d’arreu del món. Els matins del 27 de desembre, 2 i 3 de gener, les conta contes i historiadores de l’art Marina Valls i Catalina Simmonds ens descobriran la cultura Taïna de les Antilles, la cultura Sechín del Perú o els Tolima de Colòmbia a través dels seus objectes. A les tardes, l’actor Jeep Gasulla repassarà les nostres tradicions, des d‘Els Pastorets als Reis, i explicarà contes africans, occidentals i de l’Índia. I si voleu conèixer millor el fons del museu, apunteu-vos a les visites guiades del 29 de desembre i del 5 de gener.

Nous colors del metall

No tots els colors els trobaràs en un estoig de llapis. També en el món de la música es parla de coloració. Una determinada textura musical és un color. Una sonoritat concreta, també. Quan som petits intuïm aquesta gradació, però sovint no l’entenem prou bé perquè ningú ens l’explica. Els colors del metall soluciona aquesta carència. Pep Gol, trompetista i productor, és el creador d’un espectacle on ell i una nodrida banda de músics despleguen els sons que origina la família dels instruments de metall. Aquest desplegament fa passar el públic per diferents estils (música infantil, clàssica, moderna i tradicional) i tipus de vent (trompeta, trombó, tuba…). Una festa sonora que introdueix als més petits el gust del matís.

Museu de les Aigües

Del 21 de desembre fins al 5 de gener (de dimarts a dissabte, excepte el 25 i el dia 1), el Museu de les Aigües ofereix activitats gratuïtes per tal que els més petits puguin viure el Nadal a través de l’aigua. Els tallers de Nadal oferiran la possibilitat de participar activament en el muntatge d’un gran pessebre fet amb materials sostenibles. Hi haurà figures fetes a mà, que s’han de retallar i pintar. A més, es podrà fer la recreació dels paisatges rurals, així com de les imatges bíbliques més conegudes i especialment els detalls que inclouen el moviment de l’aigua com rius, pous, molins, etc. Unes bicicletes estàtiques atorgaran moviment al pessebre i impulsaran l’aigua cap a tots els racons.

CosmoCaixa i CaixaForum

Un clàssic del Nadal familiar són les múltiples propostes del CaixaForum i el CosmoCaixa. Fins la nit de Cap d’any, al CaixaForum podreu veure-hi l’espectacle de titelles Mare Terra i, a principis d’any i fins la nit de Reis, l’espectacle Papirus de la companyia Xirriquiteula tornarà a Barcelona després de triomfar per mig món. Al seu torn, el CosmoCaixa programarà No sap pas on, un espectacle d’il·lusionisme on s’exploten les possibilitats dels miralls. El seu catàleg de jocs i activitats es completarà amb l’escape room El somni de Fibonacci, que posarà a prova la lògica matemàtica dels infants, i amb tallers per descobrir els secrets dels miralls i els principis de la computació.

Fundació Joan Miró

© Pep Herrero

La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició Art sonor? on s’explora la validesa d’aquesta categoria artística dins del món de les arts visuals. En el marc d’aquesta exposició, s’han preparat dues curioses activitats familiars: un taller d’art sonor i arts plàstiques, a partir del món del còmic i de les onomatopeies, que ens permetrà crear sistemes de notació propis, i una visita comentada que culminarà amb una partitura col·lectiva interpretada en directe pels visitants gràcies a un mecanisme basat en l’ús d’Arduino i de sensors fotoconductors que transformen les variacions de llum en so. La primera activitat serà el dia 27 i la segona el 29 de desembre, ambdues al matí.