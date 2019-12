Aquest divendres 27 de desembre Maria del Mar Bonet tanca a La Pedrera la gira «50 anys d’escenaris» a Catalunya. La Bonet és una paret mestra de la cultura catalana, diu Biel Mesquida en aquesta semblança de la cantant.

© Juan Miguel Morales

LA MEDITERRÀNIA ÉS EL CENTRE DEL MÓN. Maria del Mar Bonet, l’amiga, la poeta, la cantant, la compromesa amb la vida dels humans i del món, la lluitadora per la seva identitat a través de la llengua catalana, la local i la universal, tot això i més, és una dona mediterrània, és la Mediterrània, és el llombrígol de la civilització, de la cultura, de l’amor, del pensament, del riure, del fruir, del passar gust, del sofrir, del saber les veritats de la tragèdia de ser humans mortals, del recercar amb tota l’ànima, del saber: el fonament de la humanitat.

UNA POETA QUE CANTA. La Bonet és una poeta, això vol dir que aplega mots i els fa dir amb música verbal totes aquelles coses que sent: l’enamorament, l’espera, el desig, les llunyanies, les injustícies, les joies, els estremiments de l’esperit, la geografia íntima de les emocions, etc. Aquells versos passen per la seva gargamella, per les cordes vocals, pel paladar, per les dents, per les mucoses ensalivades, per la sexualitat dels llavis i surten fets cançons carregades d’electricitats enrampadores, enlluernadores, vivificadores, que donen esperança, que fan més habitable el món, que donen gust, que fan somniar. Aquesta és la rel fonda de la Bonet.

UNA POETA QUE MUSICA POETES. Aquests cinquanta anys de feina compositora i cantadora de la Bonet són una festa. I li hem de donar gràcies per tota la divulgació de la bona que ha fet de tants i tants poetes que estima: des de les anònimes cançons de treball a Barbara, des dels Alcover, Costa i Llobera a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, des d’Ovidi Montllor a Guillem d’Efak, des de Mick Jagger, Keith Richards, Andrew Oldham a Albert García i Zülfü Livaneli, des de Theodorakis a Jackson Browne, etc.

LA BONET ÉS UNA PARET MESTRA DE LA CULTURA CATALANA. Des d’abans dels Setze Jutges la Bonet ja era una lluitadora en totes les trinxeres de l’alliberament. Quan ens coneguérem lluitàvem contra el franquisme, després hem hagut de lluitar per la democràcia, per la cultura, pel sentiment, per la vida, per la identitat, per la nostra estimada llengua catalana, pels nostres paisatges, per la nostra terramariaire, per ser qui volem ser. I la Bonet amb tota la seva energia es converteix en una paret mestra que sosté de la tradició a la modernitat,que ens sosté. No us en temeu? No us n’adonau?

APRÈN A FER-TE AQUELL QUE ETS. Això ens va deixar dit Píndar. La feina de la Bonet va per aquest camí. Tota la seva obra és un aprendre’s a ser què és ella: un dietari de poemes i melodies.

No veis com la carn es fa mar i la veu es fa ona i el gra de veu és un desert que ens umpl d’oasis? No veis la vida bategant sempre seguit en la veu de la cantadora de mar?