I tu, quan fa que no veus una bruixa?

Sabíeu que les primeres bruixes d’Europa eren del Pirineu i de les valls d’Àneu? És en aquest indret on estan documentats alguns dels primers judicis per bruixeria a Europa, com explica l’historiador i professor de la Universitat de Barcelona Pau Castell. Ell mateix comissaria l’exposició Se’n parlave… i n’hi havie. Bruixeria a les terres de Ponent i Pirineu, on explica, per exemple, que les dones acusades de bruixeria a Catalunya eren assenyalades i perseguides pels seus veïns, i no per la Inquisició, trencant d’aquesta manera amb la idea de vincular bruixeria i tribunals eclesiàstics.

Se’n parlave… i n’hi havie. Bruixeria a les terres de Ponent i Pirineu

El comissari també detalla altres curiositats sobre aquestes dones, com ara que la «fama» de bruixa l’heretaven per via materna, i que sovint eren persones relacionades amb l’àmbit de la salut. A partir d’aquest desembre, el Museu de Lleida acull aquesta exposició, una producció de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, que al llarg de dos anys ha itinerat per la majoria dels museus de la Xarxa.

La mostra és el resultat de la recerca coordinada per Pau Castell, duta a terme entre els anys 2015 i 2017 a tota la demarcació de Lleida. El professor va comptar amb un equip format per antropòlogues i investigadors dels diferents territoris de Lleida, així com de la Val d’Aran i d’Andorra. L’estudi té una pretensió científica i presenta la bruixeria com un fenomen social i científic a Ponent i al Pirineu.

A l’hora d’endinsar-se en el món de la bruixeria, els investigadors veien que a la plana gairebé ningú podia parlar de bruixes, sobretot perquè ja no hi havien conviscut; en canvi, a la muntanya sí que van trobar gent que se’n recordava i, fins i tot, que encara hi creia. Precisament això va ser un impediment: hi havia qui no volia parlar-ne per por que els portés mala sort. Un fet gens estrany, tenint en compte que la recerca situa els últims records de la bruixeria en els anys cinquanta; no fa pas tant.

A l’exposició s’hi poden escoltar àudios, entre els quals alguns de persones que han viscut el fenomen de la bruixeria en primera persona, però també incorpora documentació històrica com llibres contra els mals encisos o les ordinacions d’Àneu, estris quotidians de la casa vinculats a la bruixeria i objectes utilitzats com a protecció contra maleficis o pots d’ungüents, a més de documents històrics i material que il·lustra les diferents conclusions a les quals ha arribat la recerca. Al cap i a la fi, de les bruixes, si se’n parlave… era perquè n’hi havie.