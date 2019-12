El Nadal també és musical

Barcelona es guarneix de llums i motius nadalencs per celebrar els dies que venen, però també la música protagonitza aquests dies que venen, amb els diferents concerts que es fan a la ciutat: el Concert de Nadal de l’Entresol, el Concert d’Any Nou del Palau Güell i el Concert del Concert del Cant de la Sibil·la.

Concert de Nadal de l’Entresol

Aquest divendres 20 de desembre l’Associació Entresol organitza el Concert de Nadal. Entresol és una entitat sense ànim de lucre que promou l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i que mitjançant el projecte Pis de Gràcia, facilita el canvi de vida en família a vida independent d’aquestes persones. El concert comptarà amb DosPerQuatre, l’octet a capella que oferirà una cantata de nadales i d’alguns clàssics. L’acte acabarà amb l’ofrena de neules i torrons per part de l’Associació.

Concert d’Any Nou del Palau Güell

El Palau Güell celebrarà l’11 de gener el Concert d’Any Nou. Petite messe solennelle de Gioachino Rossini (1792-1868) serà interpretada amb les veus de l’Orfeó Laudate, dirigides per David Malet. L’audició tindrà lloc al saló central, l’espai més suggestiu d’aquesta obra mestra dissenyada per Antoni Gaudí. El concert reviurà les celebracions que organitzava la família Güell a finals del segle XIX.

Concert del Cant de la Sibil·la

Enguany, el proper dimarts 24 de desembre a les 23.30h, a la Catedral de Barcelona acull el Cant de la Sibil·la, que es va recuperar l’any 2009 i que serà interpretat pel Cor Francesc Valls. L’onzena edició compta amb l’actuació de la mezzosoprano Mariona Llobera, com a novetat destacable, que assumeix el paper de la Sibil·la per primer cop. Cada any, el Cor Francesc Valls encarrega a un autor de prestigi prestigi una revisió contemporània de la Sibil·la i aquest any se li ha encarregat al compositor igualadí i membre del Cor Francesc Valls, Carles Prat.